Al progetto ha aderito anche il Comune di Firenze

Anche quest’anno, dal 16 al 22 settembre, tante città europee aderiranno alla Settimana europea della mobilità (European Mobility Week), iniziativa della Commissione Europea per la promozione della mobilità urbana sostenibile, giunta alla 18^ edizione, e migliaia di cittadini europei si preparano a partecipare alle tante attività organizzate per lanciare un messaggio di cambiamento negli stili di vita. Ogni anno la Settimana europea della mobilità sceglie un argomento per incentivare maggiormente la partecipazione dei cittadini. Il tema dell’edizione 2019 è la “mobilità attiva” intesa come mobilità pedonale e ciclistica ed è stato scelto lo slogan “Camminiamo insieme” che mira a promuovere i benefici del camminare e dell’andare in bicicletta in sicurezza. Spostarsi in città a piedi o in bicicletta porta enormi vantaggi sia in termini di salute fisica, che economici per le nostre tasche ed anche l’ambiente ne guadagna. Le città che propongono e incentivano queste forme di mobilità offrono una migliore qualità della vita. Numerosi studi dimostrano che i ciclisti hanno un’aspettativa di vita più lunga rispetto a chi non va in bicicletta ed inoltre si ammalano meno in termini di giorni di malattia. Anche chi cammina velocemente ogni giorno allunga la sua aspettativa di vita di qualche anno rispetto ai sedentari. A livello nazionale il Ministero dell’Ambiente aderisce anche quest’anno all’iniziativa e coordina e supporta le attività e gli eventi organizzati dalle amministrazioni locali e dalle associazioni. L’Italia è uno dei paesi che riesce ad attivare il maggior numero di adesioni a livello europeo. Anche la città di Firenze ha aderito alla Settimana europea della mobilità organizzando queste iniziative sul tema della mobilità attiva:

16 Settembre 12:00 CONFERENZA STAMPA LANCIO DELLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' - Sala Macconi, Palazzo Vecchio. Interviene Stefano Giorgetti, Asssessore Grandi Infrastrutture, Mobilità e Trasporto Pubblico Locale, Polizia Municipale

17 Settembre 15:00 VERSO L'APPROVAZIONE DEL PUMS: AVVIO DELLA SECONDA FASE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (evento su invito)

19 Settembre 8:00 - 13:00 CONFERENZA "LA MOBILITA' CICLISTICA E PEDONALE NELL'AREA FIORENTINA" - Sala Macconi, Palazzo Vecchio

20 Settembre BIKE TO WORK 21 Settembre PEDALATA CITTADINA