​La sanità sotto casa: le nuove case di Comunità in Toscana

Per decenni, il sistema sanitario italiano ha sofferto di una "iper-ospedalizzazione" forzata: lunghe attese al pronto soccorso per codici minori semplicemente perché il territorio non offriva alternative credibili. Oggi, questa impostazione sta finalmente cambiando. Grazie ai fondi del PNRR e, soprattutto, all'attuazione del DM 77/2022 — il regolamento che definisce i nuovi standard dell'assistenza territoriale — la Toscana sta virando verso una "sanità di prossimità". I casi di Greve in Chianti, Montespertoli e Sesto Fiorentino non sono semplici inaugurazioni, ma tasselli di un’architettura di rete che sposta il baricentro delle cure vicino al cittadino.

A Greve in Chianti, la Casa di Comunità "Spoke" ha introdotto un'innovazione fondamentale: il Punto di Intervento Rapido. Non si tratta di un semplice ambulatorio, ma di un servizio di assistenza primaria integrata, progettato per gestire le urgenze minori e decongestionare i pronto soccorso ospedalieri.

La peculiarità strategica del PIR risiede nel suo modello di gestione: è operato esclusivamente da Medici di Medicina Generale e di Continuità Assistenziale. Tale servizio è frutto di uno specifico accordo integrativo regionale che permette l’erogazione delle prestazioni senza costi aggiuntivi per le amministrazioni comunali.

Accessibilità: Attivo dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 20:00.

Attivo dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 20:00. Modalità: Accesso diretto previa chiamata al numero unico 116117 o tramite filtro del proprio medico di famiglia.

"È una risposta importante ai bisogni sanitari non urgenti, utile a limitare e contenere gli afflussi del pronto soccorso; del nuovo servizio vanno evidenziati i caratteri di accessibilità, territorialità e continuità nei percorsi assistenziali." spiega Paolo Sottani, Sindaco di Greve in Chianti e Vicepresidente della SdS Fiorentina Sud Est.

La Casa di Comunità di Greve dimostra che "prossimità" non significa rinunciare alla qualità clinica. Per evitare trasferimenti inutili verso i grandi poli ospedalieri, la struttura è stata dotata di una strumentazione diagnostica di primo livello che permette di monitorare pazienti acuti o cronici direttamente sul territorio. La dotazione include:

Elettrocardiografo (ECG) in rete: Per tele-referti immediati.

Per tele-referti immediati. Ecografo: Fondamentale per la diagnostica rapida in loco.

Fondamentale per la diagnostica rapida in loco. Point-of-Care Testing: Apparecchi per test ematici rapidi (emoglobina, glicemia, elettroliti).

Apparecchi per test ematici rapidi (emoglobina, glicemia, elettroliti). Farmaci di pronto utilizzo: Per stabilizzare il paziente senza ricorso immediato al presidio ospedaliero.

Questa dotazione trasforma lo "Spoke" in un nodo operativo capace di risolvere il quesito clinico nel momento e nel luogo in cui sorge, riducendo lo stress per il paziente e il carico per il sistema.

A Montespertoli, l’attuazione del DM 77/2022 assume una dimensione profondamente sociale. La Casa di Comunità non è vista come un "edificio sanitario", ma come un ecosistema dove un team multidisciplinare collabora attivamente.

La novità qui è il metodo: il coinvolgimento della cittadinanza attraverso l'associazione "Noi che...". Gli incontri pubblici avviati nel maggio 2026 servono a presentare i volti della nuova sanità: medici di base, Infermieri di Famiglia e Comunità, assistenti sociali e fisioterapisti. L'obiettivo è la Valutazione multidimensionale: non si cura solo la patologia, ma si prende in carico la persona nel suo contesto sociale, integrando servizi sanitari e assistenza sociale sotto lo stesso tetto.

Il progetto di Sesto Fiorentino rappresenta l’intervento architettonico e gestionale più imponente della ASL Toscana Centro. Con un investimento di oltre 15,6 milioni di euro per la sola "Fase 1" (l'edificio nord e il corpo di collegamento), questa struttura si candida a essere la Casa di Comunità di nuova costruzione più grande dell'intera "Piana", servendo un bacino che unisce Prato, Firenze e Pistoia. Le caratteristiche del "super hub":

Scala e Futuro: 3.400 mq attuali che raddoppieranno con la futura costruzione dell'edificio sud "gemello".

3.400 mq attuali che raddoppieranno con la futura costruzione dell'edificio sud "gemello". Operatività H24: Aperta 7 giorni su 7, ospiterà medici di medicina generale, specialisti, centri di salute mentale e servizi di riabilitazione per l'età evolutiva.

Aperta 7 giorni su 7, ospiterà medici di medicina generale, specialisti, centri di salute mentale e servizi di riabilitazione per l'età evolutiva. Sostenibilità Economica: L'accorpamento dei servizi permetterà di eliminare affitti passivi per locali esterni. La strategia regionale prevede inoltre la possibile alienazione del vecchio presidio di via Gramsci (la cosiddetta "Scatola Nera") per reinvestire le risorse nel nuovo polo.

L'accorpamento dei servizi permetterà di eliminare affitti passivi per locali esterni. Sostenibilità Ambientale: Il tetto è interamente ricoperto da pannelli fotovoltaici per l'indipendenza energetica.

Siamo di fronte a una trasformazione che va ben oltre l'obbligo dei finanziamenti europei. In Toscana, il piano è chiaro: alle 70 Case di Comunità finanziate dal PNRR si aggiungono altre 89 strutture messe in cantiere esclusivamente con fondi regionali e di altra natura.

Questo sforzo complessivo mira a stabilizzare un sistema che non aspetta più il paziente in ospedale, ma lo intercetta nel suo ambiente di vita. La vera sfida, ora, è culturale: siamo pronti ad abbandonare la vecchia abitudine di correre in ospedale per ogni necessità e a riconoscere nella Casa di Comunità il vero fulcro della nostra tutela sanitaria?