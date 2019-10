Domenica 20 ottobre 2019 la Fondazione Est Ovest (Probios) ospiterà un talk show, per festeggiare i cinque anni del “progetto GustarViaggiando, con Alessia Bettini, Assessore Comune di Firenze, Rossella Bartolozzi, Chief financial officer Probios - Andrea Battiata, Orto Bioattivo - Lucia Bacciottini, biologa nutrizionista, Armando Sarti, medico - LamartinaVerde, cuoca Veg Revolution e tanti produttori

Firenze, 19 ottobre 2019 - “La salute vien mangiando” è il titolo dell’incontro aperto a tutti che si svolgerà domenica 20 ottobre nei locali della Fondazione Est Ovest a Firenze in via del Guarlone 69 in occasione dei cinque anni del progetto GustarViaggiando.

Un pomeriggio di festa dedicato al cibo e all’ambiente in cui viene prodotto, ma anche a come viene trattato e percepito. Uno spazio domenicale articolato in un simpatico incontro dove il pubblico potrà ascoltare ma anche dialogare con tanti esperti.

L’idea è venuta ai curatori del progetto GustarViaggiando, creato nel 2014 dalla giornalista Roberta Capanni, da sempre attenta al cibo e all’ambiente. L’incontro con la Fondazione Est Ovest nasce nell’ambito di comuni convinzioni. GustarViaggiando è un progetto con una rivista web e cartacea, un canale youtube, la creazione di incontri a tema e tutto ciò che può portare conoscenza ma con un Manifesto preciso a cui ispirarsi: siamo ciò che mangiamo e l'ambiente entra nel nostro piatto e il viaggio è inteso come l’elevazione della conoscenza e della coscienza. Viaggio quindi in senso ampio, sia esso tra le pieghe delle mura di casa che quello alla scoperta del più sperduto villaggio del pianeta, il viaggio dell’energia del cibo che arriva nel nostro piatto.

Gustarviaggiando è un progetto “free” L’obiettivo è la divulgazione delle buone pratiche alimentari, la salvaguardia del territorio e la conoscenza dei prodotti, dei coltivatori e degli allevatori “custodi”, il riappropriarsi del viaggio lento, alla scoperta di ciò che è più vicino a noi, l’arte. Oltre le mode, dentro i territori, a contatto con chi produce con la condivisione di cuore e di intenti. Un progetto cross mediale, cioè che attraversa il web come magazine, i social, la carta e gli incontri, la convivialità.

Il talk show di domani vedrà la partecipazione di tanti personaggi che si alterneranno per dialogare con il pubblico e rispondere alle domande che nasceranno spontanee. Ad aprire i lavori Rossella Bartolozzi, Chief Financial Officer e anima della Probios l’azienda che da oltre 40 anni porta avanti l’ideale di sana alimentazione per l’uomo. Si interrogheranno sull’argomento Alessia Bettini, Assessora del Comuni di Firenze (Lavori pubblici, manutenzione e decoro urbano, beni comuni, partecipazione, cittadinanza attiva) da sempre attenta al tema ambiente, Lucia Bacciottini biologa e nutrizionista, Andrea Battiata, agronomo e padre del progetto OrtoBioattivo, Armando Sarti che ci domanda “ È vero che a tavola non si invecchia?”, La Martinaverde, cuoca veg revolution, Elena Tempestini, giornalista ricercatrice della storia e della intrinseca bellezza dell’uomo, Claudia Maria Ricci, life coach e i produttori che si battono per l’ambiente e la biodiversità con conoscenza a e coscienza come Pietro ed Elisa Rampi produttori dell’Aglione della Valdichiana, Antonella Manuli insieme all’agronomo Lorenzo Corino che ci parleranno di carbon free e di viticoltura naturale, Stefania Storai, panificatrice e regina della pasta madre, Marco Bardazzi della filiera GranPrato dal produttore al consumatore ma la giusto prezzo, Aleandro Murras per la Filiera della Pesca Regina di Londa frutto dimenticato oggi motore economico per tante piccole aziende. Saranno presenti anche Marco Capitoni produttore di vino in anfora e i prodotti di Giottiortofresh azienda leader nella distribuzione del fresco, Pasticceria Fiaschi di Sergio Fiaschi a Prato con il suo pane con lievito madre, Mario Cipriano con assaggi delle sue pizze da “tre spicchi Gambero Rosso” per Il Vecchio e il Mare, Antonella D’Isanto ideatrice del blog “Tempi di recupero”, Mattia Turchi e Marcello Vecchio per ANAG e Alessandro Cicali con un classico come il Rochi Pichi e selezionatore di Champagne.

Protagonista su tutto l’appassionata squadra di GustarViaggiando con il direttore Roberta Capanni, il vice direttore Nadia Fondelli, i redattori Barbara Amoroso, Elena Tempestini, Mattia Turchi, Enrico Zoi, Stefania Storai, Viola Focardi, Rosy Pergola, Il grafico insostituibile Amelia Procacci, lo staff tecnico indispensabile Alberto Macaluso e Paolo Salvetti, il coordinatore commerciale Cinzia Gambassi con i commerciali Adolfo Bianchi, Isabella Babetto e Manuela Rabezzana.