La rinascita di Piazza Vittorio Veneto

Per chi attraversa oggi Piazza Vittorio Veneto, l'esperienza è definita da una cacofonia di elementi infrastrutturali: il sibilo metallico della tramvia, il calore che riverbera dall'asfalto nelle ore di punta e una selva di segnaletica provvisoria. Nonostante la sua posizione nevralgica, la piazza è attualmente un "non-luogo", vittima di una frammentazione urbana che la trasforma in una barriera piuttosto che in un invito. Il progetto di riqualificazione da 7,5 milioni di euro, presentato oggi in Commissione comunale, è un'operazione di ricucitura urbanistica. L'obiettivo è ambizioso: trasformare un'area di transizione nella "Porta delle Cascine", restituendo dignità monumentale al punto di contatto tra il centro storico e il polmone verde di Firenze.

La ragione risiede al 1865. Il nuovo progetto si propone infatti di recuperare la prospettiva monumentale ideata da Giuseppe Poggi, riparando a quelle che molti definiscono le ferite estetiche inflitte dai lavori per la tramvia. Per anni, lo spazio è stato descritto come un "ghirigoro informe", un labirinto di asfalto che ha interrotto la gerarchia visiva dei viali di circonvallazione. Il recupero del disegno originale non è solo un omaggio filologico, ma una strategia per eliminare la cesura fisica con il parco, integrando anche un'opera d'arte per arricchire il tessuto estetico della zona.

"Finalmente la piazza torna ad essere l'ingresso monumentale delle Cascine — un traguardo che chiedevo con forza già dal 2011 — rendendo nuovo splendore a tutta la zona così che ritorni tutt'uno con la città e non sia più un satellite a sé stante" ha dichiarato il consigliere Alberto Locchi (FI), sottolineando come l'intervento superi l'assetto definito "accrocchio" nato con l'arrivo della tramvia.

Su una superficie complessiva di 37.000 metri quadrati, l'intervento affronta anche la sfida della resilienza climatica con la mitigazione termica:

Superficie permeabile: un balzo dal 41% attuale al 65% , con il drenaggio per la salute del suolo.

un balzo dal 41% attuale al , con il drenaggio per la salute del suolo. Verde totale: un'espansione che porterà l'area vegetativa a quasi 14.000 metri quadrati .

un'espansione che porterà l'area vegetativa a quasi . Patrimonio arboreo: la messa a dimora di 80 nuovi esemplari (Tigli, Olmi e Ginkgo biloba).

Questa densità vegetale trasformerà quella che oggi è un'isola di calore in un ecosistema capace di garantire freschezza e ossigenazione, rispondendo concretamente alle necessità della transizione ecologica.

L'urbanistica insegna che la sicurezza non si ottiene solo con la vigilanza, ma attraverso il design inclusivo. Il progetto combatte il degrado e le zone d'ombra dello spaccio — come quelle un tempo critiche del Giardino della Catena — attraverso una presenza antropica costante. La pedonalizzazione della parte centrale sarà supportata dall'installazione di 42 nuove panchine in pietra, mentre il sistema di illuminazione verrà potenziato tecnologicamente, raddoppiando i punti luce (da 37 a 75).

"Con questo investimento mettiamo al centro l’ambiente e la sicurezza: più alberi e un’illuminazione raddoppiata significano una piazza più fresca d’estate e più sicura tutto l’anno. È un passo decisivo per ricucire il rapporto tra il centro storico e il nostro parco più grande", hanno commentato congiuntamente i Presidenti Renzo Pampaloni (Urbanistica) e Giovanni Graziani (Ambiente).

Dal punto di vista della mobilità, il progetto risolve una delle interferenze infrastrutturali più critiche per i residenti: la rimozione degli "inguardabili New Jersey" e la revisione dei flussi su Viale Rosselli. Il dettaglio più atteso è l'introduzione della possibilità di effettuare l'inversione di marcia verso il Ponte alla Vittoria direttamente dall'area della piazza. Questa modifica permetterà di evitare il cronico collo di bottiglia della rotatoria di Piazza Gaddi, un sollievo psicologico e logistico per migliaia di automobilisti. Sebbene ciò comporti il sacrificio di alcuni stalli di sosta — una scelta criticata dalle opposizioni come "prezzo del cambiamento" — il guadagno in termini di fluidità del traffico appare evidente.

L'entusiasmo per il progetto si scontra inevitabilmente con la memoria storica dei cittadini, scottati da precedenti saghe urbanistiche. Se l'Assessore Andrea Giorgio cita la conclusione dei lavori all'Ex Meccanò e il ritorno dell'Ex Ippodromo Le Mulina sotto il controllo comunale come segni di una nuova efficienza, l'opposizione resta cauta. Il timore è che la piazza possa scivolare nel limbo delle opere incompiute, come accaduto in passato per la piscina Paganelli. Il cronoprogramma è sotto la lente d'ingrandimento:

8-10 mesi per le procedure di gara e la progettazione esecutiva.

per le procedure di gara e la progettazione esecutiva. 24 mesi di cantiere effettivo.

Lorenzo Masi (M5S) ha ribadito che la città non può permettersi incertezze: "Firenze merita opere che iniziano e finiscono nei tempi previsti. La riqualificazione può essere un segnale positivo, a patto che non diventi l'ennesimo simbolo di ritardi".

La trasformazione di Piazza Vittorio Veneto rappresenta un tentativo di riconciliazione tra la Firenze monumentale del passato e le necessità di una metropoli moderna e sostenibile. Sostituendo i "ghirigori" d'asfalto con la nobiltà del disegno poggiano e la resilienza del verde urbano, la città mira a riappropriarsi di una delle sue soglie più prestigiose.