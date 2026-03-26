La primavera arriva nei ristoranti Place of Charme

Firenze, 25 marzo 2026 - Con l’arrivo della primavera, i principali ristoranti del brand Place of Charme – il progetto di hospitality creato nel 2018 dal Gruppo SoGes – presentano i nuovi menù stagionali, pensati per valorizzare i prodotti di stagione e le eccellenze gastronomiche del territorio.

Place of Charme riunisce hotel, resort e dimore storiche immerse nei paesaggi più suggestivi della Toscana, accomunate da un’idea di ospitalità autentica e sostenibile che valorizza il territorio anche a tavola, attraverso l’uso di ingredienti stagionali, locali e a km zero. Nei mesi primaverili, i ristoranti del gruppo propongono quindi nuove carte che celebrano i sapori della stagione e della tradizione gastronomica toscana, reinterpretati con sensibilità contemporanea.

Tra le colline del Chianti senese, all’interno della storica Certosa di Pontignano – suggestivo complesso monastico del XIV secolo immerso nella campagna a pochi chilometri da Siena – il ristorante Il Chiostro di Pontignano propone una cucina fortemente legata al territorio. Nel nuovo menù primaverile spiccano piatti che valorizzano i sapori della stagione, come il savarin di asparagi con uovo biologico marinato e fonduta di pecorino delle Crete Senesi al tartufo, i pici artigianali all’aglione IGP della Val di Chiana e la faraona disossata cotta a bassa temperatura, accompagnati da una selezione di dolci della tradizione senese.

A Firenze, sulle colline che dominano la città nei pressi di Piazzale Michelangelo, il ristorante La Duchessa, all’interno della rinascimentale Villa Agape, accoglie gli ospiti in un contesto di grande fascino circondato da uno storico giardino all’italiana. Qui la primavera si racconta attraverso ingredienti freschi e profumati come il risotto carnaroli con crema di carciofi, la mozzarella di bufala e gambero al limone e maggiorana, il trancio di salmone con crema di limone e finocchi, e diverse proposte vegetariane e vegane ispirate all’orto e alla stagionalità.

Immerso invece nel paesaggio collinare della Valdelsa, vicino al borgo medievale di Montaione, il ristorante Boccioleto accoglie gli ospiti all’interno del Boccioleto Resort & Spa, tra vigneti, uliveti e panorami tipicamente toscani. La cucina celebra i prodotti locali con piatti come la polenta croccante con soffice di patate allo zafferano, funghi e tartufo di stagione, i pici artigianali all’aglione e i ravioli mugellani al tartufo con fonduta di caprino, accanto a piatti vegetariani ispirati alla stagionalità.

Nel cuore del Chianti fiorentino, tra vigneti e colline punteggiate di cipressi, il ristorante del Borgo di Cortefreda propone una cucina che racconta il territorio con piatti autentici e ingredienti locali. Nel menù primaverile spiccano proposte stagionali come il carciofo al tegame con ricotta ed erbe aromatiche, i ravioli di burrata al tartufo e i pici all’aglione, con un finale dedicato ai dolci della tradizione toscana come la torta della nonna e i cantucci con Vin Santo del Chianti.

Con questi nuovi menù primaverili, i ristoranti Place of Charme rinnovano il loro impegno nel raccontare la Toscana attraverso la cucina, valorizzando stagionalità, filiera locale e tradizione gastronomica. Un viaggio nei sapori che attraversa città d’arte, borghi storici e paesaggi iconici della regione, offrendo agli ospiti un’esperienza autentica e sostenibile.