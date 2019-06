"La pistola di Garibaldi" a Sesto Fiorentino

Sabato 15 giugno Paolo Pietrangeli presenta il suo nuovo romanzo alla Libreria Rinascita

Sabato 15 giugno, presso la Libreria Rinascita di Sesto Fiorentino, Paolo Pietrangeli presenta il suo nuovo romanzo, “La pistola di Garibaldi.” (Biblion Edizioni, 2019). Insieme all’autore saranno presenti la professoressa Maria Luisa Betri e lo scrittore Enrico Solito, past president dell’associazione italiana dedicata a Sherlock Holmes.

La pistola di Garibaldi.

Il problema di Giorgio Tremagi.

Giorgio Tremagi odia i libri gialli: nella sua libreria, nel cuore di Roma, vende libri di ogni genere, ad eccezione dei gialli. Per sopravvivere ai debiti, si affida alle polpette di sua cognata, che trasformano il negozio in una “libro-trattoria”. Un giorno, la routine degli abitanti del quartiere viene sconvolta da un fatto di cronaca nera: Giorgio si ritrova catapultato in prima persona in una indagine per omicidio e indossa i panni di un detective, per andare alla ricerca del vero colpevole, in mezzo ad una lunga lista di sospettati, tra neofascisti, adulteri e amanti gelosi. Nel frattempo, deve fare i conti con i rimproveri costanti della moglie e con un rapporto matrimoniale sempre più in crisi. A guidarlo verso la verità, saranno gli oggetti ritrovati sulla scena del delitto, ma soprattutto una dote particolare, che a volte diventa vera condanna: la capacità di visualizzare e interpretare i sogni delle persone che ha di fronte.

Nato a Roma nel 1945, Paolo Pietrangeli è cantautore e voce simbolo del ’68 italiano. Ha lavorato come aiuto regista con Visconti e Fellini e successivamente come regista (tra i suoi film ricordiamo Bianco e Nero, Porci con le ali, I giorni cantati, Genova. Per noi, Ignazio). In televisione ha realizzato, e realizza tuttora, programmi di grande successo, tra cui Maurizio Costanzo Show, Amici e C’è posta per te, senza abbandonare l’impegno politico.