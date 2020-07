"La mossa del cavallo": Renzi a Livorno e Scandicci il 27 luglio

Appuntamenti alle 18,30 al Parco del Mulino e alle 21 in piazza Matteotti

Firenze, 24 luglio – Dopo gli incontri di Firenze, Montecatini Terme, Chiusi, Forte dei Marmi, Prato, Marina di Grosseto e Livorno (che si tiene lo stesso lunedì 27 alle 18.30 al Parco del Mulino), il tour di presentazioni in Toscana del nuovo libro di Matteo Renzi, La mossa del cavallo (Marsilio), giunge lunedì 27 luglio a Scandicci, dove il leader di Italia Viva, in dialogo con Agnese Pini, incontra pubblico e lettori alle 21.00 in Piazza Giacomo Matteotti. L'incontro di presentazione, nel rispetto della sicurezza e della normativa relativa al distanziamento sociale, sarà l'occasione per condividere le proposte contenute nel libro, da mettere subito in campo per la ripartenza del Paese sul piano economico, politico, sociale, sui temi dell'educazione, del digitale, dell'idea di futuro da costruire assieme.