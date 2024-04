Maria Pacini Fazzi fonda la sua casa editrice a Lucca nel 1966; è proprio la città a costituire il punto di partenza per le prime opere di forte impegno editoriale, centrate sulla storia e sull’arte lucchese. Negli anni successivi il campo d’indagine si allarga alla Toscana, per arrivare oggi a testi non più esclusivamente connotati dal legame ad un ambito territoriale. Nascono così sezioni e collane di bibliografia, storia della letteratura e arte, monografie di carattere storico e la collana biografica ‘Italiane’; e poi filosofia, teatro, senza dimenticare i libri di cucina. Pubblicazioni che – crediamo – hanno come comune denominatore la qualità, una qualità che nasce dal gusto di percorrere strade editoriali un po’ fuori da ciò che oggi è comune, e dal piacere di “fabbricare” libri con uno spirito ancora artigianale.

La presidenza della Regione esprime cordoglio per la morte di Maria Pacini Fazzi, ‘signora dell’editoria di Lucca’, donna che ha incarnato con spirito imprenditoriale cultura, identità e anelito di conoscenza di tutta la Toscana. Pacini Fazzi è stata una personalità che ha segnato la letteratura nazionale e che ha meritato onoreficienze riconoscimenti di alto rango. Per la Toscana una instancabile protagonista della vita culturale e, oggi, un esempio per le nuove generazioni.

“La scomparsa di Maria Pacini Fazzi rappresenta una grave perdita per tutta la città: culturale, umana, imprenditoriale”. A dirlo è Valentina Mercanti, consigliera regionale del Partito Democratico. “La Signora Maria, con la casa editrice che ha fondato, è nelle case di ogni lucchese, perché se vuoi conoscere qualcosa di più su Lucca non puoi che leggere una delle pubblicazioni della Pacini Fazzi. Un’istituzione a tutto tondo, una donna di visione, di coraggio, di forza rara. Grazie per tutto. Un abbraccio sincero a tutta la famiglia”.

"Una donna di visione, così ci ricorderemo tutte e tutti della Signora Maria, fondatrice della Casa editrice Pacini Fazzi e anima culturale della nostra città per molti anni -dichiara Gabriele Marchi, segretario comunale del Partito Democratico Lucca- Una donna di coraggio e di spessore, con gli occhi sempre rivolti al futuro e il cuore ben radicato nell’amore per Lucca e per il suo territorio. Una perdita grande e dolorosa, quella di Maria Pacini Fazzi, rispetto alla quale il Partito Democratico tutto esprime il proprio cordoglio alla famiglia".