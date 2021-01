La ministra Azzolina a Firenze per incontrare Giani

Domattina giovedì 21 gennaio nella sede della Regione in piazza Duomo

Il presidente Eugenio Giani incontrerà la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina giovedì 21 gennaio alle 9, presso la sede di Piazza Duomo a Firenze.

Un incontro importante, la ministra vorrà certamente sapere notizie su come è andata l'apertura delle scuole nella nostra regione.

Stamani, sui social Giani aveva parlato proprio di scuola oltre che di Covid: "Estendiamo la campagna di test e screening in ogni istituto superiore della Toscana. Vogliamo garantire il mantenimento della scuola aperta in sicurezza per studenti, docenti e personale scolastico, continuando a essere responsabili e prudenti. Con il contributo di tutti possiamo farcela, forza Toscana!".

Anche l'assessora Monia Monni parla di scuola: "In Toscana abbiamo deciso di riaprire le scuole in sicurezza, impegnando tutte le energie e le risorse possibili. Per continuare a permettere alle nostre ragazze e ragazzi di continuare la didattica in presenza, mettiamo in campo uno strumento in più: la campagna di screening Scuole Sicure. Faremo 18.625 tamponi alla settimana agli studenti delle scuole superiori e al personale. Perché il diritto alla salute e quello all’istruzione devono essere preservati sempre, oggi più che mai".