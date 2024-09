Firenze, 24 settembre 2024 - “I territori toscani colpiti dal maltempo stanno vivendo in queste ore momenti di grande difficoltà, paura e disagi causati da una perturbazione di eccezionale intensità. Diverse zone dove i fiumi sono in piena o esondati sono state evacuate, mentre nel Pisano sono due i dispersi che i soccorritori stanno cercando senza sosta. Quello a cui stiamo assistendo non è più un fenomeno di portata straordinaria: eventi del genere si stanno manifestando con troppa frequenza.

La lotta al cambiamento climatico non può più aspettare, deve essere una priorità nell’agenda della politica, che ha il dovere di lavorare per intervenire e tutelare con ogni azione e strumento possibili le persone che vivono in quelle aree in cui questi fenomeni si verificano più spesso. Ringraziamo tutti i volontari e le forze di pronto intervento e soccorso impegnate per proteggere e aiutare le popolazioni colpite dalla perturbazione” così in una nota il Pd Toscana.