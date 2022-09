La lanterna della tradizione fiorentina

La tradizionale festa della Rificolona, organizzata dalla Compagnia della Rificolona, torna finalmente ad animare la Vigilia della Natività della Madonna, il 7 settembre, dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Le tradizionali lanterne, caratterizzate da mille forme e colori, torneranno, grazie al prezioso lavoro della Compagnia della Rificolona, la sera del 7 settembre ad animare le strade di Firenze, dopo che la pandemia le aveva tristemente spente e costrette ad essere riposte negli sgabuzzini.

Questa usanza tipica fiorentina è legata alla Vigilia della Natività della Madonna quando tutti i pellegrini, che, durante la notte, convogliavano in piazza S.S. Annunziata in attesa dell’apertura del santuario per il giorno di festa e per la Fierucolona, illuminavano il proprio cammino utilizzando delle lanterne di carta, le cosiddette rificolone.

A ripresa di questa tradizione è stato istituito un pellegrinaggio a piedi che, il 7 settembre, partendo dal Santuario dell’Impruneta alle ore 14:30 circa, percorrerà sedici chilometri fino ad arrivare a Firenze in piazza Santissima Annunziata.

“Finalmente, dopo due anni possiamo riprendere questa sentita tradizione fiorentina. È stata dura poter organizzarla di nuovo ma ci siamo riusciti grazie al prezioso aiuto del Comune di Firenze e della regione Toscana” queste le parole del presidente della Compagnia della Rificolona, Andrea Badò.

“Un sentito grazie anche ai nostri sponsor come Chianti Banca, Liberi di Educare e ISB Consulting srl che hanno dato un grosso contributo e alla società AC Fiorentina che ci ha regalato il pallone e la maglia della squadra più amata di Firenze da donare insieme al premio Graziano Grazzini. Per la seconda volta come partner avremo Radio Toscana” conclude Badò.

Il pellegrinaggio seguirà un itinerario preciso che porterà a ricongiungersi al Corteo Cittadino in piazza Santa Felicita. In seguito, questo corteo, attraversando Ponte Vecchio e percorrendo via Por Santa Maria e via Vacchereccia arriverà fino in piazza della Signoria. Qui è previsto il ritrovo delle Rificolone del Quartiere 1 e l’incontro con le Autorità Civili cittadine alla presenza del Gonfalone. Il corteo ripartirà quindi da piazza della Signoria e, percorrendo via de’ Calzaiuoli, giungerà in piazza S.

Giovanni per l’incontro con le Autorità Religiose della Città di Firenze. Il corteo, preceduto dal Gonfalone di Firenze, ripartirà così percorrendo piazza del Duomo e via dei Servi fino a raggiungere piazza S.S. Annunziata, dove alle 21:30 circa avrà inizio la festa con il saluto del presidente del Quartiere 1 Maurizio Sguanci e delle Autorità Religiose e Civili della città. Seguirà la benedizione delle Rificolone e dei partecipanti alla manifestazione.

Anche quest’anno, durante la festa, verrà assegnato il premio alla memoria di Graziano Grazzini, consigliere comunale e poi provinciale di Firenze, sostenitore e promotore della Compagnia della Rificolona, scomparso prematuramente il 6 settembre del 2006 alla vigilia della festa. Il riconoscimento verrà assegnato al creatore della Rificolona più bella e originale presente in piazza. Dopo la premiazione il pellegrinaggio si concluderà all’interno della Chiesa della Basilica della S.S. Annunziata che, per l’occasione, rimarrà aperta al pubblico dalle ore 21:00 fino al termine della festa.

Mercoledì 7 Settembre, nell’ambito delle manifestazioni della Rificolona 2022, il Giardino dell’Orticoltura, in collaborazione con l’Associazione Culturale Heyart, dedica una giornata ai tradizionali laboratori per bambini e famiglie:

ore 16.30 / 17.30 / 18.30: RIFICOLLIAMO a cura di Riflessi e colori. Laboratorio di preparazione e decorazione delle rificolone che verranno, in seguito, illuminate. Il laboratorio è suddiviso in tre turni di un’ora ciascuno, è richiesto un contributo di 5 euro per i materiali che verranno forniti durante il laboratorio.

In occasione delle festività della Rificolona 2022, l'Associazione "Vie Nuove", in collaborazione con il Q3 del Comune di Firenze, propone anche quest'anno gli storici Laboratori delle Rificolone, dedicati a tutti i bambini e bambine, per realizzare nei due giorni di martedì 06 e mercoledì 07 settembre le più belle e originali rificolone secondo la vera storica seicentesca tradizione, che vedeva i contadini costruire le proprie lanterne luminose in modo artigianale con materiale di vario genere.

I laboratori, per i quali verrà messo a disposizione tutto l'occorrente (ad uso individuale), e che vedranno la partecipazione di Beatrice Carlucci e della "Dott.ssa Gomitolo" (alias Rachele Ignesti), si svolgeranno dalle ore 15.00 alle 19.30 presso la sede del circolo Vie Nuove in Viale Donato Giannotti, 13 a Firenze, con contributo libero ad offerta. Per poter meglio gestire un corretto distanziamento, in ognuno dei due pomeriggi, verranno effettuati due turni (con una igienizzazione intermedia dopo ogni utilizzo del kit e della postazione) con un massimo di 15/18 rificolone realizzabili per turno (1° turno: ore 15.00 -17.00 2° turno: 17.10-19.30) - Necessaria la prenotazione: vienuove@vienuove.it 055.683388 cell. 393.9190534 (whatapp o sms di prenotazione).

I Commercianti con il Centro Sportivo Galluzzo, la Misericordia del Galluzzo e il Quartiere 3 organizzano la Rificolona al Galluzzo

Dalle 17:30 alle 19:30 Laboratorio Gratuito "Crea la tua Rificolona" a cura dell'Associazione Il Paracadute di Icaro presso la Casa delle Arti in Via San Gaggio, 29/31

Chiesa San Giuseppe Via de Giandonati Via Senese (lato farmacia) Via Biagini Piazza Puliti Via Lensi Via del Podestà Via Cremani Via Senese (lato coop) Piazza Acciaiuoli Animazione Circense a cura della Scuola di Circo En Piste con Giocolieri e Trampolieri

Giovedì 8 settembre Signa dedica ai più piccoli laboratori creativi a cura dell’Angolo dei Sogni in Piazza Cavour, la sfilata delle rificolone alle 21.15 e il Cinema sotto le stelle con la proiezione di un noto cartone animato. Parallelamente, al Giardino Camiciottoli dalle 21.15 Magia dell’Arte: lettura della genesi della Stella Rossa e poesie in dialetto siciliano a cura di Sandro Capra.