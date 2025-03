'La guida turistica, il mestiere più bello del mondo'

In occasione dei festeggiamenti del Trentennale del Centro Guide Turismo Firenze e Toscana che si sono aperti lo scorso 28 febbraio nel Salone dei Duecento in Palazzo Vecchio, l'associazione di guide turistiche e accompagnatori ha organizzato in data 24 marzo un incontro presso la Sala Varlecchi della CNA con Luciano Artusi.

Il Maestro delle Tradizioni fiorentine è stato introdotto dal Fondatore e Presidente Onorario Mario Carniani, dal Presidente Emilio Enzo Cusumano e da Riccardo Sacchettini come membro del Consiglio Direttivo.

Artusi, oltre a trasmettere in modo accattivante un sunto di aneddoti riferibili alle tradizioni orali, alla toponomastica e al calcio in costume si è rivolto alle guide come coloro che "fanno il mestiere più bello del mondo".

Al termine dell'evento il Centro Guide Turismo ha consegnato a Luciano Artusi l'attestato di ringraziamento.