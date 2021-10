La giornata delle famiglie al museo in Toscana

La “Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo” è l’evento culturale dedicato alle famiglie con bambini più grande ed importante d’Italia, promossa dall’Associazione Famiglie al Museo e nata come strumento per favorire l’incontro tra musei e famiglie.

Domenica 10 ottobre il Museo di Scienze Planetarie sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con costi ridotti per l’ingresso, e nel pomeriggio ci saranno attività dedicate ai bambini e ai ragazzi. Si tratta di due esperienze laboratoriali pensate considerando l'età dei partecipanti.

Dalle 15.15 alle 16.15 “Il mestiere del Paleontologo”, laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni. La professione del paleontologo, gli strumenti che utilizza e le tecniche di scavo: i bambini con l'ausilio di un piccolo kit di scavo potranno cimentarsi in uno scavo alla ricerca di fossili animali e vegetali.

Dalle 16.30 alle 17.30 “Le forme di vita primordiali: lo Scorpione marino”, laboratorio per bambini dai 5 ai 9 anni. Fra le prime specie di animali e di vegetali presenti sulla terra 550 milioni di anni fa c'era anche lo scorpione marino. I bambini, con l'aiuto dell'operatrice, si cimenteranno nella ricostruzione di questo terribile animale preistorico scoprendo la sua storia.

Per i laboratori la prenotazione è obbligatoria a info@museoscienzeplantarie.eu. (entro venerdì 8 ottobre alle ore 13.00). Costo: € 5. Per i bambini che partecipano ai laboratori l'ingresso al Museo sarà gratuito, per il resto della famiglia è a costo ridotto di € 3 a persona (sotto i 6 anni gratuito).

In occasione della manifestazione "Famiglie al Museo" promossa da FaMu e patrocinata dal Ministero della Cultura, domenica 10 ottobre, alle ore 16 nel Museo civico archeologico e della collegiata di Casole d’Elsa, Patrizia Frati racconterà ai bambini la favola dal titolo: “Maddalena e la Mela Casulana”. All’iniziativa parteciperà anche l’autrice della fiaba Giulia Meattini.

Quest’anno in concomitanza con la dodicesima ricorrenza della manifestazione, FaMu ha lanciato una iniziativa specifica per i giovani over 12. I ragazzi sono invitati a visitare il museo di Casole e a fare un selfie con l’opera che li ha più colpiti.

Il selfie dovrà essere postato sul profilo Instagram dell’autore che taggherà: museo_casole. All’autore del post che riceverà più like, martedì 12 ottobre verrà consegnato un premio a sorpresa.

L’ingresso è consentito solo con green pass per gli over 12, e per l’occasione sarà gratuito per le famiglie con bambini.

Anche quest’anno, come avvenuto sin dalla prima edizione del 2013, il sistema di Parchi e Musei della Val di Cornia aderisce con convinzione. L’appuntamento del 2021 è per domenica 10 ottobre: una giornata in cui poter visitare il Sistema dei Parchi in modo speciale con tutta la famiglia e un’occasione per mostrare come un museo possa essere accogliente e come i bambini con le famiglie possano essere ottimi “fruitori di cultura”. Per l’occasione i Parchi e Musei della Val di Cornia propongono un ricco calendario di appuntamenti articolato tra le varie realtà del territorio.

In occasioni dell’edizione 2021 di F@MU, Famiglie al Museo, domenica 10 ottobre alle 16,30 al Museo di Storia Naturale della Maremma si parla di "Cross-Polli:Nation", un progetto di Citizen Science dedicato agli insetti impollinatori, e mostrarvi come costruire un Bee-hotel per fornire a questi preziosi animali un rifugio in vista dell’arrivo dell’inverno. Il laboratorio metterà alla prova la vostra abilità manuale e quella dei vostri bambini: canne di diametri diversi, legnetti ed altri materiali naturali dovranno essere assemblati all’interno di piccoli moduli da posizionare successivamente al calore del sole e al riparo da vento, pioggia e ristagni d’acqua.