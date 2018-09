La Fiorentina spaventa l'Inter ma esce sconfitta da San Siro

Una squadra brillante e vivace che avrebbe meritato almeno un pareggio. La condannano vistosi errori arbitrali. Bene Chiesa,Mirallas e Piaja. Deludente Simeone

Una sconfitta amara quella dei viola a San Siro. Un risultato bugiardo che non premia il buon gioco dei ragazzi di Pioli, sconfitti dalla maggiore esperienza dei nerazzurri e dall'insipienza dell'arbitro.

I viola hanno disputato una grande partita e,nonostante il risultato, hanno evidenziato notevoli progressi nel gioco e nella personalità. Aggressivi e brillanti da subito i viola colpiscono il palo al quarto minuto con Mirallas. La Fiorentina non appare mai intimorita dall'Inter che ha una buona occasione all'undicesimo con Candreva che tira alto, dopo un folle rinvio di Lafont. Col passare dei minuti l'Inter prende in mano la partita e tra il quattordicesimo e il diciottesimo ha due occasioni con Icardi e con Perisic.

La Fiorentina reagisce e al 32' Chiesa serve Simeone ma il tiro del “Cholito” è parato da Handanovic . Al 37' ancora un rinvio sballato di Lafont ,buono tra i pali ma decisamente insufficiente con i piedi, fa venire i brividi ai tifosi viola e fa infuriare Pioli. Per fortuna l'Inter non ne approfitta .Al 42' è concesso all'Inter un rigore molto generoso per un tocco di mano in area di Vitor Hugo dopo un cross di Candreva. Il fallo è dubbio e non visibile in tv,ma l'arbitro consulta il Var e lo concede. Icardi dal dischetto porta in vantaggio l'Inter .

Nella ripresa la Fiorentina attacca con determinazione alla ricerca del pareggio che arriva al settimo quando Chiesa tira da fuori e,grazie anche a una deviazione di Skriniar, batte Handanovic. . Pioli schiera Pjaca al posto di un deludente Simeone . Il croato entra subito in partita e si rende pericoloso con buon tiro respinto da Handanovic. Al 15' è sempre Piaja a impegnare l'estremo difensore interista, mentre due minuti dopo ci prova uno scatenato Chiesa.

E' Chiesa la spina nel fianco della difesa nerazzurra. Asamoah non riesce a fermarlo e colpisce il talento viola con una manata. Il fallo è rilevato e l'interista è ammonito. Ma l'ineffabile arbitro Mazzoleni,poco dopo, di fronte a un altro fallo di Asamoah su Chiesa , non ritiene di dover estrarre il secondo cartellino ed espellere l'interista. Dopo la mezzora Chiesa è atterrato in area da un colpo d'anca di un difensore. Ci sono gli estremi per il rigore, ma l'arbitro lascia correre. Sulla ripartenza la Fiorentina si fa sorprendere e D'Ambrosio segna dopo uno scambio con Icardi. Pioli toglie Benassi e schiera Vlahovic che nel recupero di testa ha l'occasione di pareggiare ma alza sopra la traversa. La gara finisce con la sconfitta immeritata dei Viola che per buona parte della partita hanno tenuto testa ai nerazzurri, imponendo il gioco per quasi tutta la ripresa. E' ,comunque, una bella Fiorentina,una squadra in crescita,brillante e volitiva.

Stefano Pioli ha commentato così la partita ai microfoni di Sky Sport:

“Sono soddisfatto della prestazione della mia squadra, anche se abbiamo commesso due errori che sono stati decisivi. Ho sempre contestato questi rigori. Hugo non può legarsi le braccia dietro la schiena e il tocco di mano è impercettibile. C’era la seconda ammonizione su Asamoah ed era da rivedere l’intervento di Politano su Chiesa dentro l’area. Sono dispiaciuto perché abbiamo giocato una grande partita con un grande avversario e le decisioni non sono state eque”.

“Abbiamo giocato e abbiamo reagito al loro vantaggio. Nel secondo tempo siamo entrati con la consapevolezza di poter rimettere in piedi la partita e ci siamo riusciti. Contro le grandi squadre però le partite rimangono sempre aperte. Non siamo stati precisi sotto porta ma era importante la prestazione. Abbiamo giocato alla pari e meritavamo il secondo gol. Peccato aver sbagliato in difesa”.

“Siamo stati meno bravi di loro in area, ma abbiamo giocato bene. Abbiamo avuto un bell’atteggiamento e abbiamo giocato fino alla fine. A Napoli non siamo riusciti a mettere in mostra la miglior prestazione, oggi invece si. Impareremo da questa partita”.

Inter-Fiorentina 2-1

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, DeVrij, Skriniar, Asamoah; Vecino (22' st Keita Balde), Brozovic; Candreva (12' st Politano), Nainggolan, Perisic (41' st Gagliardini); Icardi. Allenatore: Spalletti

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi (38' st Vlahovic), Veretout, Edimilson Fernandes (18' st Gerson); Chiesa, Simeone (10' st Pjaca), Mirallas. Allenatore: Pioli

Arbitro: Mazzoleni

Reti: 44' pt Icardi (rigore); 7' st Chiesa; 31' st D'Ambrosio

Note: ammoniti Chiesa, Edimilson, Asamoah. Mirallas