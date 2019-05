La Festa dell'Unicorno 2019 il 26|27|28 luglio

A Vinci la quindicesima edizione dell'evento fantasy più grande d’Italia

Dal 26 al 28 luglio, la Festa dell’Unicorno, tornerà ad animare lo splendido centro storico di Vinci. Efli, cavalieri, hobbit, orchi e maghi, si riuniranno nuovamente, in occasione della grandiosa manifestazione dedicata al mondo fantasy. In programma oltre 100 spettacoli al giorno, dedicati a tutte le età, a partire dal seguitissimo Contest per la Migliore Creatura Fantastica e dalla spettacolare Disfida di Arti Magiche. Per festeggiare la quindicesima edizione della manifestazione gli organizzatori hanno lavorato ad un programma ricco di spettacoli e ad una grandissima novità: una nuova area a tema Steampunk con animazioni a tema, dirigibili, kraken, veicoli mirabolanti e spettacoli del mondo a vapore. La nuova area andrà ad aggiungersi alle 8 già presenti dedicate a fantascienza, horror, medioevo, fantasy e ai bambini. Ogni area ospiterà un ricco programma di eventi, spettacoli, arte di strada, animazioni, laboratori e concerti. Nell'area "Fumetti e Follie" si esibirà la Spleen Orchestra, con spettacolo dedicato ai film di Tim Burton, la regina delle sigle dei cartoni animati Cristina D'avena e la band Folkstone. Inoltre, l'area cosplay ospiterà, per ben due giorni, Gare tradizionali e Fantasy, in cui cosplayer di fama internazionale ricopriranno il ruolo di giurati d’eccezione. Non mancheranno poi le convention dedicate a film e serie tv.

Tanti anche gli eventi e gli spazi dedicati ai più piccoli, con dinosauri, pirati, sirene e un’area Lego dedicata, e tanti gli ospiti attesi, tra cui il mitico Lupo Lucio della Melevisione. Come da tradizione, non potranno poi mancare gli appuntamenti più classici, come la poetica sfilata degli elfi, il matrimonio elfico e il macabro e spaventoso "Vicolo della Paura". Tra le attrazioni principali ci sarà il ritorno della spettacolare gara di bodypainting. Anche l'arte culinaria diventerà uno spettacolo con 10 ristori a tema. Sarà possibile mangiare nella nave dei pirati, tra i vagoni di un treno Steampunk, in un accampamento medievale o di fronte a spettacoli di spade laser al cospetto di Jabba the Hutt. Infine, un rinnovato spettacolo di fuochi d'artificio, a cura dello Stregone Grigio in persona, chiuderà la 15^ edizione della manifestazione domenica 28 luglio.