La festa del Tour de France a Firenze

Farà tappa a Firenze ‘Good bike! gente di bici’, l’evento itinerante per celebrare il mondo della bicicletta in occasione dello storico passaggio del Tour de France in Italia. Dal 17 al 19 maggio la nostra città si colorerà di giallo per festeggiare l’attesa della storica tappa di partenza della Grande Boucle. 'Gente di Bici' farà tappa a piazzale Vittorio Veneto, al parco delle Cascine, con il suo ricco programma ad ingresso gratuito per tenere alta l’attesa, celebrare il Tour de France e la sua prima volta in Italia e per promuovere la cultura del mondo della bicicletta. Per tre giorni la bicicletta sarà la protagonista assoluta, con aree dove grandi e piccini potranno montare in sella, assistere a talk sull’educazione stradale, scoprire nuovi sport legati alle due ruote e godere delle esibizioni dei professionisti del settore e poi ancora musica, cibo e tanto altro.