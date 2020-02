La domenica del derby

In curva Sud 800 tifosi in trasferta da Pisa

EMPOLI – Al ‘Castellani’ domenica sera 16 febbraio, alle 21:00, è in programma Empoli-Pisa, atteso derby fra le due squadre toscane, gara valida per la 24^ giornata della Serie BKT 2019/20

Sono attesi da Pisa poco meno di 800 tifosi, tanti sono i biglietti messi a disposizione per i sostenitori in trasferta che saranno ospitati nel settore di Curva Sud. Da parte della Questura di Firenze saranno impegnati circa un centinaio di uomini delle forze dell’ordine per assicurare l’ordine pubblico sulle strade limitrofe allo stadio e intorno all’impianto sportivo.

L’ultimo confronto risale al 25 ottobre 2008 e vide il successo pisano per 3-0 con reti di Buzzegoli, Joelson e Gasparetto.