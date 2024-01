La camera da letto come luogo di confessioni impensate, cui affidarsi con la complicità del buio, dell’alcol, dell’intimità. “Conversations After Sex” è lo spettacolo teatrale dell’acclamatissimo autore irlandese Mark O’Halloran in scena venerdì 2 e sabato 3 febbraio al Teatro Goldoni di Firenze, primo appuntamento della stagione 2024 del Teatro delle Donne. Prodotta dallo stesso Teatro delle Donne insieme a Intercity Festival, la versione italiana di “Conversations After Sex” vede protagonisti Barbara Esposito, Gabriele Giaffreda e Anastasia Ciullini, regia di Dimitri Milopulos, traduzione di Lorenzo Borgotallo.

Inizio spettacoli ore 20,30. Biglietti da 5 a 15 euro (riduzioni per over 60, under 25, soci Coop, Arci, Uisp, ATC, residenti nei Quartieri 4 e 1 e iscritti ai corsi di formazione del Teatro delle Donne). Info, prenotazioni e prevendite sul sito ufficiale www.teatrodelledonne.com (tel. 0552776393 - teatro.donne@libero.it), prevendite online anche su www.ticketone.it.Una donna, tanti uomini.

Una girandola di incontri sessuali a due, perlopiù occasionali, come antidoto alla solitudine e alle pressioni esterne. Al centro Lei, donna senza nome, ma cocciutamente reale, alle prese con uomini, talvolta appena tratteggiati, ma sempre vividissimi, che incarnano sfaccettature diverse dell’universo maschile, ognuno con il suo percorso e le sue fragilità: squarci, ora lirici e toccanti, ora grevi e respingenti, che, nell’arco temporale di un anno, getteranno progressivamente luce su un passato doloroso, pieno di non detti.

Spogliandosi, letteralmente e metaforicamente, i protagonisti finiranno spesso per giocare ad armi pari, toccando corde molto più intime di qualunque acrobazia sessuale.“Conversations after sex” è il cuore umano scandagliato… dal buco della serratura. LABORATORI TDD – TeatroFormAzione – Sono aperte le iscrizioni ai corsi teatrali del Teatro delle Donne, in programma ogni giovedì, dal primo febbraio, allo Spazio Kantiere (via del Cavallaccio 1/Q, Firenze). Docenti Antonio Fazzini e Annibale Pavone.

Giovedì primo e 8 febbraio lezioni di prova gratuite. Info e prenotazioni teatro.donne@libero.it tel. 055.2776393.La stagione del Teatro delle Donne è realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze e con il sostegno di Maggio Musicale Fiorentino, Comune di Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Toscana Energia, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Scandicci, Unicoop Firenze. In collaborazione con Intercity Festival, Quartieri 1 e 4.MARK O’HALLORAN è uno scrittore/attore originario dell’ovest dell’Irlanda.

Tra le sue opere: i film Garage, Adam & Paul, Viva, lungometraggio in lingua spagnola ambientato all’Havana, e Rialto, che ha debuttato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019. Per la televisione, ha scritto Prosperity e Conversations with friends - Parlarne tra amici, tratto dall’omonimo romanzo di Sally Rooney. I suoi lavori sono stati presentati a Venezia, Cannes, Berlino, Toronto, al Telluride e al Sundance Film Festival. Per il teatro, ha scritto Trade, ha contribuito alla stesura di Lippy ed è coautore di Beckett’s Room per il Dead Centre al The Gate Theatre di Dublino.

Nel 2021 un suo adattamento de Il silenzio di Bergman ha debuttato allo Stadsteater di Göteborg, in Svezia.DIMITRI MILOPULOS, regista, scenografo, costumista, autore, attore, grafico. Dirige - oltre ai propri - testi di Sarah Kane, Oscar Wilde, Virginie Thirion, Michel Tremblay, David Ireland, Barbara Nativi, Arkàs, Dimitri Dimitriadis, Wajdi Mouawad, Drusilla Foer, Daphne Du Maurier, Manuel Puig e firma le scene di più di 70 produzioni su testi di autori come Sarah Kane, Jon Fosse, Jean-Luc Lagarce, Sergi Belbel, Barbara Nativi, Michel Tremblay, Martin Crimp, Michel Marc Bouchard, Oscar Wilde.

Nel 1988 crea, insieme a Barbara Nativi e altri collaboratori, il Teatro della Limonaia e il Festival Intercity di cui è direttore artistico dal 2005.PROSSIMO APPUNTAMENTO - Dal mito greco alle viscere della contemporaneità: Flavia Pezzo protagonista di “Family Affairs”, spettacolo della compagnia Krypton diretta da Fulvio Cauteruccio in scena venerdì 16 e sabato 17 febbraio sempre al Teatro Goldoni. Tratto da “Ismene” del libro “Quarta dimensione” di Ghiannis Ritsos, “Family Affairs” è un’opera rock dove la musica si mescola alle parole più antiche e universali del mondo.

Un inno alla vita, alla forza femminile, al coraggio. Quali che siano le prove da affrontare.Programma completo sul sito www.teatrodelledonne.com e sui canali social del Teatro delle Donne. IL TEATRO DELLE DONNE – Centro Nazionale di DrammaturgiaSede operativa: Teatro Goldoni, via Santa Maria, 15 - FirenzeSede legale: via A. Canova, 100/2 – 50142 FirenzeUffici: via Baccio da Montelupo, 101 – 50142 Firenze – tel. e fax 055.2776393teatro.donne@libero.it - www.teatrodelledonne.com