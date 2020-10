Halloween e divertimento in sicurezza

Giocare in modo semplice e divertirsi in totale sicurezza anche in un periodo così difficile è possibile: la risposta a questa sfida arriva dalla federazione delle Associazioni Ludiche, Federludo, realtà nazionale che riunisce enti del terzo settore di tutte le regioni Italiane, esperti e competenti nel promuovere il gioco cosiddetto intelligente come strumento per il benessere e l’educazione dei cittadini. L’iniziativa è stata perfezionata nell’ottica delle sempre maggiori limitazioni imposte dall’emergenza COVID-19, con il fine di ricercare un giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità e al gioco e la necessità di tutelare sopra ogni cosa la salute di tutti rispettando ogni norma anti-contagio. Il progetto pilota del gioco viene lanciato in concomitanza con Lucca ChaNGes, il conosciutissimo festival della cultura pop, in edizione digitale per questo anno, dal 29 al 1° Novembre. L’obiettivo ludico, anche in vista della festa di Halloween che, proprio in quanto festa, non potrà esserci, è sociale: regalare momenti di svago e sorrisi a bambini e ragazzi e a tutti coloro che vorranno diventare “cacciatori di pietre”.

COME SI GIOCA - La “Caccia alle Pietre del Drago Verde” è una caccia al tesoro individuale e gratuita, da svolgersi in modo diffuso senza necessità di contatto interpersonale, rispettando le misure di contenimento anti-Covid-19. Si partecipa semplicemente passeggiando in un parco o andando a fare spesa, naturalmente con la propria mascherina indosso. Basterà guardarsi in giro e potrà capitare di imbattersi in una DragonStone, uno dei bellissimi sassi dipinti per l’occasione, con draghi e zucche di Halloween, ma anche con animaletti o fiori o piccoli mostri che fanno la linguaccia. Ritrovamenti, casuali o voluti, per donare un momento di allegria e gioia a chiunque avrà la fortuna di rinvenirli.

Chiunque può partecipare, riscoprendo il gusto della semplicità, con tantissima soddisfazione di trovare un piccolo e solido tesoro da custodire. Lo scopo del gioco è unicamente sociale, per promuovere un'atmosfera di svago positiva e inclusiva, rivolgendosi a bambini e ragazzi e alle loro famiglie. L’attività si svolge principalmente all’aperto, in luoghi comuni e accessibili, ed è realizzata in modo individuale in modo da non creare mai assembramenti; inoltre le pietre vengono accuratamente sanificate prima di essere posizionate. Le pietre rimangono in loco fino al loro ritrovamento casuale, e potranno semplicemente essere cercate e trovate durante gli spostamenti quotidiani per andare al lavoro o a fare shopping, o mentre si fa attività motoria all’aperto.

VERI TESORI - Alla Caccia si abbina una fase preparatoria, creativa e stimolante per ogni età, un hobby già conosciuto, quello della pittura dei sassi (painting stones). Chiunque può colorare un sasso, divertirsi a nasconderlo e invitare altri a trovarlo! Una vera passione che, grazie all’uso dei social, può diventare virale; infatti, i fortunati che troveranno una Pietra del Drago Verde dovranno fare una foto e postarla su Facebook o Instagram, utilizzando gli hashtag riportati sul retro della pietra, per attivarne l'enorme potere portafortuna e dare atto del ritrovamento, facendo in modo che si possa così creare un ideale dipinto nazionale unico di tutti questi piccoli tesori e capolavori.

Queste pietre, ribattezzate DragonStone, sono sassi comuni e al contempo speciali, unici, dipinti a mano e firmati dai volontari della associazioni ludiche o artisti con il pallino del fantasy, che gratuitamente hanno realizzato queste piccole opere d’arte per regalarle a tutti i cittadini.

IL DRAGO VERDE - Federludo promuove l’iniziativa a livello nazionale, tra le associazioni e le realtà territoriali che si occupano di gioco e di far giocare. Il nome dato all'evento fa riferimento al logo della Federazione. Le Pietre del Drago Verde, ognuna diversa dall’altra, sono oltre duecento e si potranno cacciare a Firenze come in altre città italiane dal 29 ottobre al 1° novembre, fintanto non saranno state ritrovate. Federludo condividerà gratuitamente le linee guida della Caccia con chi vorrà replicare questa attività per portare nella propria città e realtà quotidiana questo modo semplice, creativo e sicuro per continuare a divertirsi anche nel periodo di emergenza sanitaria.

Nella nostra città al momento sono previste già quattro tappe, promosse dalle associazioni ludiche in collaborazione con le realtà commerciali del centro città, il Centro Commerciale Naturale di Via Cavour e Dreoni Giocattoli in primis, e con Museo del Figurino Storico di Calenzano.

Le fantasiose Pietre del Drago Verde di Firenze si potranno cacciare, rispettando tutte le disposizioni previste dai vari DPCM ministeriali e ordinanze regionali, nei seguenti luoghi e giorni:

✅ da giovedì 29 Ottobre al Parco delle Cascine (a cura dell'associazione DRAGO di Follonica)

✅ da Venerdì 30 Ottobre nel Centro Storico, da un Campifre all'Altro (a cura di Progioco Firenze e Dreoni Giocattoli)

✅ da Sabato 31 Ottobre in Via Cavour, dal Duomo a San Marco (a cura della Associazione dei Commercianti di Via Cavour e Progioco Firenze)

✅ da Domenica 1° Novembre al Castello di Calenzano (a cura dell’Associazione fiorentina battaglie in scala AFBIS e del Museo Del Figurino Storico di Calenzano)

L'iniziativa fa parte del programma di LuccaChaNGes Any-Off https://www.luccachanges.com/it/page/lucca-off



Tutte le informazioni sull’iniziativa possono essere trovare sul sito di Federludo

https://www.federludo.it/caccia-alle-pietre-del-drago-verde/



e nell'evento facebook dedicato https://www.facebook.com/events/394249095068789/

Titolo Evento: Caccia alle Pietre del Drago Verde di Federludo

Luogo di svolgimento: Firenze Città e Calenzano

Data e orario dal 29 ottobre in poi

Per info e contatti:

ccnviacavour@gmail.com

Progioco Firenze 338-8171334