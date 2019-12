La Babbo Running a Firenze

E' organizzata da Italia Runners, società sportiva dilettantistica che promuove la disciplina del running attraverso l’organizzazione di manifestazioni a scopo ludico – aggregativo

Per il secondo anno consecutivo il Tour Babbo Running torna a Firenze carico di allegria e sorprese. Un evento divertente in cui si corre in costume da Santa Claus per diffondere allegria e spirito natalizio per le vie del centro storico. 5 km a ritmo libero da percorrere insieme alle persone più care, un evento divertente e ironico che coinvolge persone di ogni età, runners professionistici e semplici amatori. L’evento natalizio atteso da tutta la città, un modo originale per celebrare l’attesa del Natale, all’insegna dello sport, del benessere e della solidarietà.

La giornata prenderà il via alle ore 9.00 presso il Babbo Running Village allestito in Piazza Santissima Annunziata, un’area interamente dedicata ai partecipanti, dove sarà possibile iscriversi, ritirare il kit gara, con dj set, attività ludico-sportive, riscaldamento e l’animazione dell’attesissimo speaker Fernando Proce di R101.

Alle ore 10.00 lo start, una folla di Babbi Natale, rigorosamente vestiti con costume, barba e cappello, invaderà le vie del centro storico di Firenze, portando allegria e spirito natalizio. All’arrivo rinfresco per tutti i partecipanti e animazione finale, per concludere nel migliore dei modi questo giorno di festa.

Babbo Running sostiene la Fondazione Tommasino Bacciotti, per lo studio, la cura, l’assistenza e l’informazione dei tumori infantili.

La quota di iscrizione alla Babbo Running di Firenze è di 15€ per l’adulto; gratis i bambini fino agli 11 anni.