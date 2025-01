Kick boxing: domenica a Castelfiorentino il Campionato regionale

Organizzato dalla FederCombat CONI (federazione regionale toscana) in collaborazione con la Polisportiva I’ Giglio e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, le gare inizieranno alle ore 10.30, per poi proseguire anche nel pomeriggio fino alle ore 19.00 circa. A contendersi il podio centinaia di atleti provenienti da tutta la Toscana, che si affronteranno in quattro diverse specialità: light contact, point fighting, kick light. Kick Jitsu. Gli incontri si svolgeranno a “contatto leggero”, con l’uso del tappeto (a differenza del ring, che è a “contatto pieno”).

I primi quattro saranno promossi al Criterium, dal quale saranno selezionati coloro che accederanno alle finali del Campionato italiano. L’ingresso è aperto a tutti. Come si ricorderà, il Kick boxing è una disciplina sportiva che combina la tecnica del pugilato e le arti marziali (come il karate) e negli ultimi anni ha registrato un numero crescente di appassionati. Al campionato di domenica, parteciperanno anche una decina di atleti della Polisportiva I’Giglio di CastelfiorentinoLa scelta di Castelfiorentino non è casuale: qui, infatti, la kick boxing viene praticata da oltre 40 anni e a Castelfiorentino sono cresciuti maestri come Stefano Cinci (cintura 4° Dan) e Moreno Sanità, due volte vincitore del campionato italiano (nel 1991 e nel 1996) e undici volte del campionato regionale (oggi, terminata la carriera agonistica, Moreno Sanità è presidente della Federcombat regionale).

“Castelfiorentino - osserva il Vicesindaco con delega allo Sport, Fabio Tinti - è da sempre un punto di riferimento importante per le arti marziali e per questo Campionato Regionale di Kick Light, Light Contact, Point Fight e Kick Jitsu, essendo discipline molto seguite ed in grado di suscitare l'interesse e la curiosità di un pubblico ampio, sia di giovani che di adulti. Ringrazio la Polisportiva I'Giglio, nelle persone di Silvano Comanducci, Stefano Cinci e Moreno Sanità, unitamente alla Federkombat, per aver scelto nuovamente Castelfiorentino, una decisione di cui ci sentiamo onorati e che rende merito alle infrastrutture sportive den nostro territorio".Per chi desidera sperimentare la kick boxing, può contattare il maestro Stefano Cinci (per informazioni: 338.8724166).