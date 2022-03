KanterStrasse e i 'Promessi sposi' come una graphic novel

Va verso la conclusione la stagione teatrale a Vicchio, realizzata grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Vicchio e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Il prossimo spettacolo è in programma venerdì 1 aprile alle ore 21. Tratto dal romanzo di Alessandro Manzoni, la compagnia KanterStrasse porta in scena “I PROMESSI SPOSI. Providence, Providence, Providence”. Regia e drammaturgia di Simone Martini, con Luca Avagliano, Lorenza Guerrini, Simone Martini e Alessio Martinoli.

I “Promessi Sposi” chiudono il trittico dedicato al potere che KanterStrasse porta avanti dal 2017, dopo “Amletino” e “Ubu Re”. Il potere non è sempre qualcosa di tangibile, anzi a volte ne sentiamo solo l'odore, il suono, le conseguenze. Quante volte, noi tutti, ci troviamo di fronte a cambiamenti, situazioni e decisioni che sono state preparate e costruite altrove, in un altrove indefinibile e non individuabile. I nostri protagonisti, due giovani, comuni cittadini di una Lombardia spagnoleggiante si trovano a rincorrere e rincorrersi, aiutati e ostacolati da forze invisibili, i cui proponimenti non sono mai chiari nel tempo presente ma solo a posteriori, in quella che possiamo chiamare prospettiva storica. KanterStrasse riscrive i “Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni come una graphic novel in bianco e nero, dove la storia marcia inesorabile verso un lieto fine da fiaba, ma che forse non è tale.

A chiudere in bellezza la stagione vicchiese sarà, giovedì 7 aprile, la musica jazz del “Paolo Jannacci Duet-jazz”, recuperando il concerto saltato lo scorso 27 marzo per indisposizione dell’artista.

Info: www.teatrogiotto.it