Juve-Fiorentina, Prandelli parla oggi alle 13,45 in diretta streaming

ph Acf Fiorentina

Domani 22 dicembre a Torino (ore 20,45) l'ultima partita del 2020, con il pronostico in teoria bloccato. Il 3 gennaio arriva il Bologna, per la Befana sfida alla Lazio

Un classico della serie A italiana, Juventus - Fiorentina, chiuderà il 2020 delle due squadre domani sera a Torino (ore 20,45). In vista di questa sfida, dal pronostico in teoria bloccato sull'1, l'allenatore viola Cesare Prandelli risponderà ai giornalisti in una conferenza stampa come sempre in diretta streaming sul sito ufficiale del club viola. Orario, oggi alle 13,45.

Dopo la partita contro la Juve i viola (che stazionano al quartultimo dopo con 11 punti assieme allo Spezia) sono attesi il 3 gennaio dalla sfida casalinga contro il Bologna e per la Befana (6 gennaio) dalla trasferta a Roma contro la Lazio.