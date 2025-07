Jazz a Siena: la domenica squillante dei festival

Davanti ad una delle Collegiate simbolo del grande barocco senese si suona il jazz: domenica 27 luglio (ore 21,40 ingresso a pagamento), concerto della Siena Jazz Orchestra con la guest star Walter Smith III in piazza Provenzano. Un appuntamento questo inserito nella programmazione delle attività di Siena Jazz International Summer Workshop2025, sostenuto attraverso il contributo del Fondo Unico dello Spettacolo promosso dal Ministero Italiano della Cultura.Si tratta dell’Orchestra formata dagli allievi che frequentano le aule alla Fortezza Medicea dell’Accademia senese, diretta dal M° Roberto Spadoni.

Un gruppo ormai affiatato, che ha portato il nome della Scuola in tutta Italia. Questa è un’occasione davvero particolare, per il momento che Siena Jazz sta vivendo con questo calendario, per la presenza dal sax tenore di Walter Smith III. Ed è una delle “eccellenze” di questi Seminari internazionali, grandi musicisti che di giorno insegnano e la sera suonano per il pubblico senese e internazionale. Questo musicista texano, sassofonista tenore e compositore, è in effetti saldamente sulla scena dal 2006, quando uscì il suo primo disco Casually Introduction.

Dopo una carriera personale che ha raccolto nel tempo una decina d'incisioni come titolare, Smith III è approdato alla storica Blue Note con un album, che almeno nel titolo Return to Casual sembra ricordare il suo esordio di diversi anni fa. Arriva quindi a Siena in grande forma e sotto l’attenzione del mondo musicale. Tra qualche anno sarà una delle tante “presenze storiche” collezionate da Siena Jazz.

Uno dei trombettisti più originali ed acclamati della scena jazz contemporanea mondiale chiude col botto la 28^ edizione di Jazz & Wine in Montalcino. Domani, nella Fortezza di Montalcino, la rassegna nata dalla collaborazione tra l'azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma ed il Comune di Montalcino, accoglie Avishai Cohen, che con la sua musica continua a superare i confini del jazz tradizionale, imponendosi come una delle voci più innovative della sua generazione.

Riconosciuto a livello mondiale come un musicista dal suono individuale e dallo spiccato spirito di ricerca, Avishai Cohen è un compositore-strumentista sempre creativo, aperto a molteplici generi jazz e attivo come leader, co-leader e sideman. Oltre all'acclamato lavoro che negli ultimi anni lo ha visto insieme al suo quartetto e, in precedenza, con il suo trio (sotto lo pseudonimo di Triveni), il trombettista è stato impegnato in registrazioni e tournée in tutto il mondo come parte del Mark Turner Quartet, dello SFJAZZ Collective, di Jazz100, di Zakir Hussain e del 3 Cohens Sextet, con la sorella, la clarinettista-sassofonista Anat, e il fratello, il sassofonista Yuval.

Nel 2024, Cohen ha pubblicato il suo ultimo album, Ashes to Gold, un'esplorazione profondamente introspettiva, scritta dopo i tragici eventi del 7 ottobre 2023. L'album mette in mostra la capacità di Cohen di fondere la bellezza lirica con la brillantezza tecnica, consolidando ulteriormente la sua reputazione di innovatore che supera i confini del jazz contemporaneo. Nominato Direttore Artistico dell'International Jerusalem Festival, Cohen è stato anche votato “Rising Star” per tre volte consecutive nel sondaggio DownBeat Critics.

Con Avishai Cohen sul palco saliranno Jonathan Avishai al piano, Yoni Zelnik al contrabbasso e Ziv Ravitz alla batteria.

Jazz, archeologia e vini del territorio: un mix affascinante sarà protagonista mercoledì 30 luglio alle ore 18.30 con il secondo appuntamento di “Musica al Museo”, inserito all’interno della rassegna ‘Castellina in Chianti: in viaggio tra sapori, storia e tradizioni rurali’ promossa dal Comune di Castellina in Chianti con il contributo della Regione Toscana. A risuonare tra le sale del Museo Archeologico del Chianti Senese, all’interno della Rocca medievale, sarà il jazz raffinato del sassofonista Klaus Lessmann. Dopo il concerto è prevista una degustazione di vini dei produttori locali, in collaborazione con le aziende vitivinicole di Castellina in Chianti. Protagonista della serata di mercoledì 30 luglio sarà la storica realtà di Nittardi, eccellenza del territorio e punto di riferimento nel panorama del Chianti Classico.

Castellina in Chianti: in viaggio tra sapori, storia e tradizioni rurali. La rassegna di eventi è stata voluta dal Comune di Castellina in Chianti per valorizzare cultura e ruralità, anche attraverso i sapori delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Il calendario prevede cinque eventi, che si svolgono nei mesi di luglio e agosto, sempre negli spazi del Museo e della Rocca medievale. Dopo le date del 23 e 30 luglio, la rassegna tornerà il 20, 23, 24 e 27 agosto.

“Il progetto - spiega il sindaco di Castellina in Chianti, Giuseppe Stiaccini - è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale per valorizzare il patrimonio culturale, rurale e produttivo del Chianti attraverso un percorso che unisce, nei mesi di luglio e agosto, concerti gratuiti aperti al pubblico con generi e atmosfere musicali differenti, degustazioni di vini delle aziende del territorio, un mercato di filiera corta con formaggi, miele, erbe aromatiche e altri prodotti locali, e la valorizzazione del Museo Archeologico del Chianti, cuore identitario di Castellina e spazio di memoria condivisa. Il programma musicale, inoltre, propone un viaggio fra suoni e linguaggi diversi, accomunati dal desiderio di raccontare il Chianti non solo con le parole, ma anche attraverso l’arte, la musica e il gusto”.