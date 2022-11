Italia Viva esce dalla maggioranza regionale?

Firenze, 9 novembre- Il capogruppo di Italia Viva, Stefano Scaramelli, parlando con la stampa, ha annunciato di 'valutare se ci sono, per Italia Viva, le condizioni per restare in maggioranza con il Pd'.

Da una maggioranza si esce, non si minaccia l'uscita. Altrimenti viene il sospetto che sia tutta una questione di poltrone" commenta il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella "Leggendo le agenzie di stampa - sottolinea Stella - sembra evidente che a scatenare le ire di IV siano stati i nomi indicati per il Corecom, dove il Pd ha preso tutte e due le nomine spettanti alla maggioranza. Ma non era Renzi ad aver detto di non essere interessato alle poltrone? Ci facciano sapere cosa intendono fare, noi comunque siamo pronti a tornare alle urne".

“Le dichiarazioni odierne del vicepresidente Scaramelli sono la normale conseguenza della profonda frattura che in Toscana, più che altrove, si è creata con le ultime elezioni politiche. Così come avevo affermato all’indomani dei risultati elettorali, era inevitabile che si verificasse una incrinatura nella maggioranza quando hai un partito che si candida contro un suo alleato.Era inevitabile visto che il vicepresidente della Regione, Stefania Saccardi, e il vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli, si sono presentati alle politiche e hanno fatto solo campagna elettorale contro il Partito Democratico.

Mi auguro che in questi giochi della maggioranza non ci rimettano i toscani” lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e dirigente nazionale del partito di Giorgia Meloni, Diego Petrucci.