Italia Viva si presenta a Siena con Edoardo Fanucci e Ginevra La Russa

La prima iniziativa del nuovo partito di Matteo Renzi venerdì 25 ottobre al Circolo Arci di Fontebecci: un'assemblea pubblica cui sono invitati tutti i simpatizzanti e anche semplicemente i curiosi

SIENA – La prima iniziativa di Italia Viva, a Siena, è in programma venerdì prossimo, 25 ottobre, al circolo Arci di Fontebecci (ore 18). Il neonato partito, sull’onda dell’entusiasmo della recente Leopolda, si presenta alla città e al territorio con un’assemblea pubblica alla quale sono invitati tutti i simpatizzanti e coloro, che a vario titolo, sono incuriositi da questa novità politica.

Nell’occasione sarà lanciato il tesseramento, che prevede una quota annuale di dieci euro. Saranno presenti alcuni protagonisti della Leopolda come Edoardo Fanucci, docente universitario e deputato nella precedente legislatura, la referente senese di Italia Viva Ginevra La Russa e tanti sostenitori di Matteo Renzi.

Sarà il primo passo per costruire una nuova casa: giovane, innovativa, femminista, da dove lanciare nuove idee per l’Italia e per l’Europa. «Siamo per una politica viva – afferma Ginevra La Russa - fatta di passioni e di partecipazione. Questo nuovo spazio attende solo il nostro impegno». Gli interessati a Italia Viva potranno anche iscriversi attraverso il sito internet www.italiaviva.it.