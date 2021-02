Italia Viva: gazebo in piazza dei Ciompi

Sabato 20 febbraio dalle 9 alle 13

Da domani sabato 20 febbraio Italia Viva inizierà con i banchini per le strade di Firenze: dalle 9 alle 13 ci sarà un gazebo in Piazza dei Ciompi (sotto la loggia del Pesce) per promuovere il tesseramento al partito di Matteo Renzi e rivendicare le ragioni che lo hanno portato a questo cambio di governo. Nei prossimi giorni sarà diffuso il calendario delle prossime tappe.

Sarà avviato un nuovo percorso di allargamento della squadra anche sul territorio e il simbolo di Italia Viva sarà fatto vedere in tutta la città.

Saranno ovviamente rispettate tutte le misure di sicurezza e ci sarà attenzione a non creare assembramenti.