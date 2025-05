Destino incrociato in Serie A contro la Lazio

Le parole di mister Roberto D'Aversa alla vigilia di Empoli-Lazio

L’Empoli ha conquistato 25 punti dopo 34 partite in questa Serie A. Non vince una partita di campionato dall’8 dicembre contro l’Hellas Verona: in particolare, gli azzurri non battono una squadra che li precede in classifica dall’ultima giornata dello scorso torneo (2-1 sulla Roma). Anche in casa ha conquistato solo tre punti nel girone di ritorno.

Invece i biancocelesti arrivano da due successi di fila fuori casa e non hanno subito neanche gol contro Atalanta e Genoa.

“Il destino è ancora nelle nostre mani, serve dare l’anima, dobbiamo trasformare le parole in fatti per conquistare la salvezza. Diamo il massimo in queste ultime quattro partite, fino all'ultima goccia di sudore poi vedremo dove siamo arrivati”. Mister Roberto D’Aversa ha presentato così la sfida tra Empoli e Lazio, trentacinquesima giornata di Serie A Enilive 2024/25 in programma domenica 4 maggio alle ore 12.30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena.