Istrice sui viali a Firenze scortato di notte dalla Polizia

Clamoroso in viale Fratelli Rosselli: l'animale selvatico è stato "accompagnato" in un parco della città. Nei giorni scorsi cinghiale al Galluzzo e daino nel bel mezzo del paese a Tavarnuzze. In tempo di Coronavirus la natura si sta riprendendo i suoi spazi

In tempo di Coronavirus la natura si sta riprendendo con forza, ed anche con una certa velocità i suoi spazi. L'ultimo, clamoroso episodio è della scorsa notte: una “scorta” insolita quella effettuata dalla Polizia di Stato sui viali fiorentini dove le volanti della Questura di Firenze hanno salvato un istrice dalla strada. L’animale stava infatti pericolosamente vagando in mezzo alla carreggiata di via Fratelli Rosselli quando è stato avvistato da una pattuglia.

Proprio a causa delle strade semideserte di questo periodo, soprattutto intorno alla mezzanotte, l’istrice avrebbe potuto causare un improvviso incidente con qualche automobilista o motociclista solitario.

Gli agenti lo hanno letteralmente scortato per pochi minuti ad un parco vicino, riuscendo a fargli lasciare la sede stradale in tutta sicurezza.

Non è certamente l'unico esempio del genere. Nei giorni scorsi un cinghiale aveva dato bella mostra di sé in piazza Puliti al Galluzzo e un daino è stato immortalato a Tavarnuzze, nel centro del paese.