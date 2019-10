Israele: Carrai nuovo console in Toscana, Lombardia ed Emilia

foto Agenzia Dire

L'onorificenza per il presidente di Toscana Aeroporti resa nota da Dror Eydar, ambasciatore d'Israele in Italia

(DIRE) Firenze, 4 ott. - Il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai è il nuovo console onorario di Israele in Lombardia, Toscana e Emilia-Romagna. Lo ha reso noto Dror Eydar, ambasciatore d'Israele in Italia, postando una foto con l'imprenditore fiorentino. "È stato un vero piacere incontrare Marco Carrai, nuovo membro della rete di consoli onorari di Israele nel mondo, a cui faccio i miei migliori auguri per la nomina e per l'importante mandato in Lombardia, Toscana e Emilia-Romagna. Auspico una stretta collaborazione per rafforzare le già eccellenti relazioni tra i due Paesi", ha scritto l'ambasciatore nel post.

(Dig/ Dire)