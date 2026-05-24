Ispettori del lavoro aggrediti e malmenati

Il 22 maggio 2026 a Scandicci, tre ispettori del lavoro di Firenze sono stati aggrediti e malmenati durante un controllo in un cantiere dove era stato trovato personale in nero, riportando fino a 5 giorni di prognosi. FP Cgil Toscana denuncia il silenzio di Governo e vertici dell’Ispettorato dopo l’ennesimo episodio simile e sottolinea la grave carenza di organico: in Toscana il 65,5% delle imprese controllate risulta irregolare.

Secondo i sindacalisti Mirella Dato, Giovanni Golino e Micaela Cappellini, gli ispettori sono isolati, esposti a rischi e poco tutelati, nonostante svolgano un ruolo previsto da Costituzione e convenzioni ILO. FP Cgil chiede solidarietà istituzionale, più personale, sicurezza e coordinamento tra organi di controllo per garantire legalità, concorrenza leale e diritti dei lavoratori.