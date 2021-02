Isolotto: crollata briglia sull'Arno

ph Facebook Monni

Sopralluogo dell'assessora regionale Monia Monni: "Avevamo già previsto un intervento dal prossimo mese ma, data la situazione, abbiamo contattato la ditta individuata per anticipare i lavori"

Questa mattina è crollata la briglia sull’Arno in zona Isolotto, a Firenze. "Appena ricevuta la notizia - commenta l'assessora regionale Monia Monni - sono andata immediatamente sul posto per un sopralluogo con i nostri tecnici". La briglia è un'opera di ingegneria idraulica posta trasversalmente all'alveo in cui è fondata

"L’accesso all’area - prosegue Monni - è interdetto per permettere il monitoraggio adeguato rispetto all’evolversi della situazione e garantire la sicurezza dei cittadini.

A partire dal pomeriggio verrà predisposta una torre faro per continuare a monitorare la situazione anche durante la notte.

Avevamo già previsto un intervento sulla briglia dal prossimo mese, ma, data la situazione, abbiamo contattato la ditta individuata per anticipare i lavori".