Iran: a Firenze l’evento di Woman Life Freedom e Azzurro Donna

Tra diritti negati, repressione, anelito di libertà: le donne iraniane al centro dell’evento in programma venerdì 31 marzo a partire dalle 17:00 nella Sala Macconi di Palazzo Vecchio a Firenze. Promuovono l’iniziativa il movimento Woman Life Freedom, Azzurro Donna Toscana, Azzurro Donna Firenze e il Gruppo Consiliare di Forza Italia, col capogruppo Mario Razzanelli. Intervengono Nilufar Amir Djafari Rezaieh, imprenditrice e Presidente della sezione fiorentina di Woman Life Freedom, Mariofilippo Brambilla di Carpiano, Direttore del Dipartimento di Storia delle Relazioni Internazionali UNIMEIER, Raffaella Bonsangue, Consigliere Giuridico per il Diritto Internazionale Umanitario al Ministero degli Esteri nonché Vicesindaco di Pisa; riflessione di respiro geopolitico sull’Iran e non solo affidata a Germano Dottori, Consigliere d’Amministrazione della Fondazione Med-Or.

Intervengono, inoltre, anche le tre parlamentari toscane di Forza Italia: Deborah Bergamini, Vice Presidente PPE al Consiglio Europeo, Erica Mazzetti, Chiara Tenerini. Saluti di Rita Pieri, coordinatrice regionale di Azzurro Donna, coordina Romina Simona Nenci, responsabile fiorentina del Movimento.