"Io rispetto il ciclista": cartelli posizionati agli ingressi di Dicomano

Il Comune ha aderito a campagna sensibilizzazione di Paola Gianotti, impegnata in un tour regionale in bicicletta, che domani fa tappa a Livorno

Arriva anche a Dicomano la ciclista, scrittrice, atleta e coach Paola Gianotti con la campagna di sensibilizzazione 'Io rispetto il ciclista', che pone l'attenzione sul rispetto della distanza di sicurezza di 1,5 metri tra ciclisti e auto in transito. Nel suo "Giro della Toscana" Paola Gianotti attraverserà in bici il territorio toscano toccando 32 comuni, dove saranno apposti cartelli di rispetto del ciclista. Tra quelli che hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione, anche Dicomano. Gianotti, che farà tappa nel comune mugellano il 13 settembre, sarà accolta dal sindaco e insieme posizioneranno agli ingressi del paese il cartello "Attenzione strada frequentata da ciclisti" che segnala la distanza di sicurezza di 1,5 mt tra ciclisti e veicolo in fase di sorpasso.

Domani, sabato 12 settembre alle ore 16.00 presso l’Hotel Rex farà tappa a Livorno la ciclista Paola Giannotti, l’atleta piemontese (detentrice di 3 Guinness World Record, tra cui l'essere la donna più veloce al mondo ad aver circumnavigato il globo in bici) impegnata in una campagna di promozione per la sicurezza in bicicletta. La ciclista, che da domani 12 settembre al 17 settembre effettuerà un tour in Toscana, inviterà i Comuni ad apporre 150 cartelli ”salva ciclisti” che segnalano di prestare attenzione ai ciclisti su strada. Livorno ha aderito all’appello e posizionerà due cartelli nei pressi dell’Hotel Rex e al Cimitero di Antignano. Nel cartello si segnala a ciclisti e automobilisti di mantenere una distanza tra veicoli di 1,5 metri in fase di sorpasso.