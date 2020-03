Instagram si tinge di viola su @acf_women

Domani Stephanie Ohrstrom ci porterà in casa sua e ci mostrerà la sua quarantena in questo periodo difficile. Come? Tramite le storie di Instagram del profilo ufficiale Fiorentina Women's FC di cui prenderà possesso per le prossime 24 ore.

Scopriamo insieme la giornata tipo del portiere svedese tra allenamenti, il suo cane Mojito e molto altro.