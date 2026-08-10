Insieme per loro: Charity Gala Dinner il 10 settembre a Firenze

Il prossimo 10 settembre 2026, la suggestiva cornice di Piazza Santissima Annunziata ospiterà "Insieme per Loro", una cena di beneficenza organizzata congiuntamente da tre importanti realtà del Terzo Settore fiorentino: Fondazione Istituto degli Innocenti ETS, Fondazione La Compagnia di Babbo Natale e Associazione Conversando ODV ETS. La serata sarà presentata da Stefano Baragli.
L'iniziativa nasce dall'impegno condiviso delle tre organizzazioni nella promozione della solidarietà e nel sostegno alle persone più fragili. La Fondazione Istituto degli Innocenti ETS sostiene progetti sociali, educativi e culturali dedicati all'infanzia, all'adolescenza e alle famiglie. La Fondazione La Compagnia di Babbo Natale opera tutto l’anno concretamente a favore di bambini e nuclei familiari in difficoltà, sviluppando percorsi di solidarietà che crescono nel tempo senza interrompere quelli già avviati.
Tra questi, il progetto "Esci dalla strada ed entra in campo", cui sarà destinata una parte della raccolta fondi della serata, sostiene le famiglie che non possono affrontare i costi delle attività sportive dei figli, permettendo a bambini e ragazzi di praticare sport in modo continuativo. L'iniziativa ha già coinvolto oltre 900 giovani e circa cento società sportive del territorio, nella convinzione che lo sport rappresenti un importante strumento di inclusione, educazione, rispetto delle regole e prevenzione del disagio giovanile.
L'Associazione Conversando ODV ETS, attiva da oltre vent'anni, offre supporto alle famiglie che affrontano i disturbi del comportamento alimentare, con particolare attenzione ai progetti di sensibilizzazione nelle scuole.
Un luogo simbolo per un gesto di comunità
La scelta di Piazza Santissima Annunziata non è casuale. Sede storica dell'Istituto degli Innocenti, la piazza rappresenta da oltre sei secoli un punto di riferimento nell'accoglienza, nella tutela e nella promozione dei diritti dell'infanzia. Un luogo profondamente identitario che conferisce alla serata un forte valore simbolico e rafforza il legame tra l'evento, la città di Firenze e la sua storica tradizione di solidarietà.
Dove sarà destinato il ricavato
Il ricavato netto della serata sarà destinato a sostenere i progetti e le attività istituzionali delle tre organizzazioni promotrici, ciascuna nell'ambito delle proprie finalità statutarie.
Per l'iniziativa è stato richiesto il patrocinio del Comune di Firenze, della Città Metropolitana di Firenze, della Regione Toscana e della Fondazione CR di Firenze, a testimonianza del valore sociale, educativo e solidaristico dell'evento.
Lotteria di beneficenza e diretta social
La serata sarà arricchita da una lotteria di beneficenza, si ringrazia: Armando Poggi, Beachcomber, Papaya Viaggi, Le Vanità profumerie, Impero Nigiani, Roberto Ciabani, Antiquariato vetri d’arte architetto Roberto Innocenti & Donata Angela Patussi, Enoteca Pinchiorri, Idea Toscana, Fani Gioielli, Laboratorio Profili. L'evento sarà inoltre trasmesso in diretta sulle piattaforme social, per permettere a un pubblico più ampio di seguire la serata e partecipare, anche a distanza, a questo momento di solidarietà.
"Insieme per Loro" si propone come un'importante occasione di incontro tra istituzioni, cittadinanza, imprese e Terzo Settore, nel segno della solidarietà e della responsabilità sociale condivisa. La serata offrirà ai partecipanti l'opportunità di conoscere più da vicino l'impegno quotidiano delle tre organizzazioni promotrici e di contribuire concretamente alla realizzazione di progetti che, ogni giorno, sostengono l'infanzia, le famiglie fragili e le persone che affrontano i disturbi del comportamento alimentare.
La partecipazione alla serata rappresenterà un gesto concreto di solidarietà e un'occasione per contribuire, insieme, alla costruzione di una comunità più attenta, inclusiva e vicina alle persone più fragili.
Ringraziamenti e sponsorizzazioni
Un sentito ringraziamento del'organizzazione va a Lady Radio, media partner dell'iniziativa, per il sostegno offerto alla comunicazione dell'evento. Un ulteriore contributo arriva da Media Firenze, che ha aderito come media partner dell'iniziativa con una campagna di cartelloni pubblicitari distribuiti in diversi punti della città. Un ringraziamento particolare dell'organizzazione ai partner dell’iniziativa, Studio Associato Frusi, Omikron, Il Sorriso Ricevimenti e a Once Events per il coordinamento nell'organizzazione dell'evento.