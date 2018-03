​Inside Osmannoro: servizio di consulenza per la comunità cinese

Nuovo servizio informativo dei Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e dell’Asl Toscana Centro, realizzato grazie al contributo della Regione Toscana

Lo sportello di consulenza e informazione per la comunità cinese, istituito presso la sede Asl in via della Cupola 64, fornisce informazioni su certificati e documenti, cittadinanza, ricongiungimento familiare, scuola, sostegno sociale ed economico, tributi comunali, pratiche edilizie, normative su lavoro e salute, aiuto per le attività commerciali e produttive, servizi di orientamento alle associazioni di categoria e sindacali.

Alla presentazione del servizio erano presenti, tra gli altri, l’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re, l’assessore alla Presidenza della Regione Toscana Vittorio Bugli, il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi e l’assessore all’Innovazione e Sviluppo economico del Comune di Campi Bisenzio Eleonora Ciambellotti.

“Un progetto al quale abbiamo subito partecipato perché aiuta l’integrazione - ha detto l’assessore Del Re - Una collaborazione importante per la cura di un territorio decentrato come l'Osmannoro, che ha bisogno di azioni integrate fra gli enti confinanti, impegnati su fronti del tutto analoghi. Ringrazio tutti gli uffici che hanno lavorato per la realizzazione di questo sportello”.

Lo sportello sarà aperto martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13 alle 16, e mercoledì in orario 8.30-12.30 e 13-15. Il servizio, completamente gratuito, è accessibile anche attraverso whatsapp e webchat. Per info: 0556939285 – 3346551382; insideosmannoro@055055.it.