Inquilini: Fabio Seggiani nuovo segretario generale di Sunia Firenze

Fabio Seggiani è il nuovo segretario generale di Sunia Firenze, il sindacato degli inquilini: è stato eletto all'unanimità dal direttivo dell’organizzazione che si è riunito presso la sede Sunia a Firenze, alla presenza di Stefano Chiappelli (segretario generale Sunia nazionale), Paolo Gozzani (segreteria regionale Cgil Toscana), Giancarla Casini (segreteria Cgil Firenze) e Simone Porzio (dipartimento politiche abitative Cgil Toscana). Seggiani succede a Laura Grandi, che ha guidato il Sunia Firenze per dieci anni.

Il direttivo ha ringraziato Grandi per l’attività svolta e augurato buon lavoro a Seggiani. Dallo scorso 29 maggio Seggiani è segretario generale di Sunia Toscana, incarico prima di lui ricoperto ancora da Grandi. Ha detto Seggiani: "La battaglia per il diritto alla casa è oggi ancora più importante viste le difficoltà economiche delle persone e vista l’impennata dei costi della vita e dell’abitare. L’impegno è quello di dare continuità a quanto è stato fatto finora, estendendo le buone pratiche per migliorare la qualità dell’abitare e rivolgendo attenzione anche ai bisogni degli studenti"

BIOGRAFIA DI FABIO SEGGIANI

Amiatino di Saragiolo, frazione di Piancastagnaio (Siena), Fabio Seggiani (57 anni) è figlio e nipote di minatori del Siele, la prima miniera di mercurio italiana ad entrare in attività, sul Monte Amiata. Seggiani inizia dalla fabbrica: operaio trasfertista per 5 anni nelle piattaforme di perforazione e delegato sindacale FIOM CGIL, poi turnista a ciclo continuo per 7 anni alla Nuova Rivart di Radicofani, stabilimento amiatino del Gruppo Mauro Saviola che produce pannelli di fibre di legno e di estrazione del tannino, e delegato sindacale FILLEA CGIL.

A partire dal 2002 diventa funzionario della FILLEA CGIL di Siena, per poi diventarne il Segretario provinciale per 8 anni, dal 2011 al 2019 (in questo periodo ha ricoperto anche la carica di vicepresidente di Cassa edile, Scuola edile e Sicuredil). Durante il periodo 2003-2011 è anche coordinatore CGIL della zona Amiata senese. Dall’ottobre 2017 fa parte della Segreteria confederale della CGIL di Siena, di cui diventa segretario generale nel 2019 (carica che ha occupato fino a al marzo scorso).

Nel periodo 2019-2024 è stato anche vicepresidente dell’ente bilaterale dell’artigianato di Siena.