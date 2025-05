Inquietante scritta apparsa su un ponte di Firenze

Gravi frasi d’odio sono comparse oggi sul Ponte da Verrazzano, rivolte al governo cittadino.

“Troviamo vergognoso che sia stata fatta questa scritta proprio nella notte nella quale Firenze ha ricordato la strage di via dei Georgofili. Le bombe messe dalla mafia 32 anni fa – ricorda il capogruppo PD Luca Milani – hanno inflitto una ferita profonda alla città tutta, perché hanno minato la vita della nostra comunità, volendola proprio dilaniarla dall’interno. È vergognoso, inoltre, che questa scritta sia apparsa in un periodo in cui a causa delle guerre tantissimi bambini hanno perso la vita. Firenze recentemente ha accolto 19 bimbi provenienti dalla Striscia di Gaza, che hanno bisogno di cure. Di questo – conclude il capogruppo PD Luca Milani – ne siamo orgogliosi. Rivendichiamo, a voce alta, che la città di Firenze è una città accogliente, aperta e disponibile ad aiutare il prossimo, chiunque esso sia. Fare accostamenti macabri, come è stato fatto è davvero un pensiero e un gesto ignobile”.

"Condanniamo con fermezza la scritta apparsa in città, in cui si accusa la Sindaca e l’Assessore Giorgio di mafiosità e si associa in modo aberrante l’abbattimento degli alberi alla morte di bambini -dichiara Caterina Arciprete (Capogruppo AVS Ecolò)- È un gesto vile, violento, e del tutto inaccettabile, che offende l’intera comunità fiorentina e che nulla ha a che vedere con il dissenso democratico e con la difesa dell’ambiente.

Troviamo ancor più vergognoso che questa scritta sia apparsa proprio nella notte in cui Firenze commemorava la strage mafiosa di via dei Georgofili, che 32 anni fa ha colpito al cuore la nostra città, portando morte, dolore e distruzione. Accostare con leggerezza simili tragedie a scelte urbanistiche, pur discusse e divisive, significa banalizzare la violenza mafiosa e strumentalizzare la morte in modo ignobile.

È ancor più inaccettabile farlo in un momento in cui, a causa delle guerre, tantissimi bambini stanno realmente perdendo la vita. Esprimiamo piena solidarietà alla Sindaca, all’Assessore e a tutta la Giunta, oggetto di un attacco che travalica ogni limite della civile convivenza. Al contempo, invitiamo tutte le forze politiche, e in particolare i rappresentanti di Lega e lista Eike Schmidt a una riflessione profonda sulla qualità del dibattito pubblico, strumentale e ridotto ad aspetti specifici senza considerare i benefici ambientali di un’opera come la tramvia, in grado di ridurre le emissioni di CO2 di oltre 32.000 tonnellate l’anno una volta a regime.

La critica è legittima, ma la delegittimazione personale e i toni incendiari possono alimentano odio e frustrazione. Chi ha responsabilità politica ha il dovere di contribuire a un clima di confronto rispettoso e costruttivo".

Il gruppo consiliare civico Funaro Sindaca, per voce della capogruppo Michela Monaco e del consigliere Marco Semplici, condanna fermamente: «Si tratta di un gesto inaccettabile – dichiarano Monaco e Semplici – che testimonia un clima di tensione e aggressività che non può essere sottovalutato. Esprimiamo la nostra piena solidarietà alla Sindaca, all’assessore Giorgio e a tutto il suo team, impegnato quotidianamente in un lavoro difficile ma fondamentale per il futuro della città».

Il gruppo civico invita con forza le opposizioni a rivedere i toni delle proprie esternazioni, evitando strumentalizzazioni politiche che alimentano rabbia e frustrazione, rischiando di contribuire a una pericolosa escalation: «Siamo consapevoli della serietà, della trasparenza e della dedizione con cui l’assessorato alla mobilità porta avanti i propri interventi – aggiungono i consiglieri – e li incoraggiamo ad andare avanti a testa alta per costruire una Firenze sempre più green, vivibile e sostenibile».

"È deplorevole accostare l'azione di un ignoto alle legittime prese di posizione contro il taglio del nostro verde, l'albericidio di cui diamo testimonianza ogni giorno. Evidentemente dà noia chi fa l'opposizione in modo serio e rigoroso; evidentemente l'unico appiglio, per contrastare il legittimo lavoro di trasparenza delle minoranze, è l'azione di un ignoto, che auspichiamo – almeno – le plurime telecamere aiutino a identificare. La Giunta Funaro è in evidente debito di ossigeno e non solo perché mancano gli alberi in città: certe reazioni di pancia altrimenti non si spiegano" Così i consiglieri comunali Eike Schmidt, Paolo Bambagioni e Massimo Sabatini.