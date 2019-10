Iniziativa contro il bullismo all'Istituto Russel-Newton

Presentata l’iniziativa # io non sono un bullo! per tutto l’anno scolastico 2019-2020. Il progetto è interamente finanziato dal Rotary International, sezione di Scandicci, con il patrocinio del Comune di Scandicci, e coinvolgerà circa 400 studenti delle prime classi dell’Istituto Russell-Newton di Scandicci, con i loro docenti e genitori.

L’idea è nata per garantire ai giovani uno strumento che li aiuti a difendersi contro il bullismo e in situazioni difficili, cercando, allo stesso tempo di capire i coetanei che hanno giù degli atteggiamenti scorretti, aiutandoli dove possibile. La scelta delle prime classi è importante perché proprio in questa fascia di età i giovani iniziano un nuovo percorso formativo che li coinvolgerà sempre di più nella ricerca della propria indipendenza personale e rappresenta un momento in cui i modelli di riferimento non sono più solo le figure familiari ma si estendono agli amici e compagni di classe.

Il progetto prevede una parte didattica che sarà condotta da due formatori Paolo Russo, avvocato e presidente dell’Associazione Contrajus e Tiziana Barchiesi, psicologa dell’Associazione Zona Debullizzata.