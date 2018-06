Infrastrutture e Tpl, cosa accadrà in Toscana: seminario in diretta streaming

Cosa è stato fatto e cosa aspettarsi nell'immediato futuro?

Riflessioni e strategie sull'evoluzione della mobilità - nuove infrastrutture, trasporto pubblico, viabilità, sostenibilità - sul territorio toscano saranno oggetto del seminario 'Infrastrutture e mobilità, il Piano regionale integrato: dal dire al fare', che si terrà al Teatro della Compagnia a Firenze (via Cavour 50r) il prossimo martedì 26 giugno.

L'iniziativa sarà strutturata in due parti, la prima dedicata essenzialmente alle novità che riguardano il trasporto pubblico locale su gomma e su ferro, la seconda pensata per parlare di viabilità regionale e del riassetto delle competenze per gli interventi sulle strade.

Alle ore 10.30 è previsto un breve briefing con la stampa.

I lavori inizieranno alle 9.30. Dopo i saluti del presidente dell'Ordine degli ingegneri di Firenze Giancarlo Fianchisti, l'introduzione dell'Assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli e la relazione sul raggiungimento degli obiettivi fissati dal Priim del direttore dell'area infrastrutture e mobilità della Regione Toscana Enrico Becattini, si entrerà nel vivo del tema tpl con una tavola rotonda alla quale parteciperanno, oltre all'assessore Ceccarelli: Christian Colaneri della Direzione commerciale ed esercizio rete di Rete Ferroviaria Italiana, Stefano Giorgetti Assessore a grandi opere e tpl del Comune di Firenze, Jean Luc Laugaa Ad di Gest, Andrea Zavanella Presidente di Scarl ONE e Marco Marmotti dell'ufficio servizi e mercati retail di ART, Autorità di Regolazione dei Trasporti.

A conclusione della tavola rotonda è previsto l'intervento del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

Nel pomeriggio le attività riprenderanno alle ore 14,30. Dopo una relazione introduttiva sul tema sarà la volta di una seconda tavola rotonda, alla quale parteciperanno il neo Sottosegretario alle infrastrutture ed ai trasporti Michele Dell'Orco, Stefano Baccelli Presidente della Commissione territorio ambiente e mobilità in Consiglio Regionale, Matteo Biffoni Presidente di Anci Toscana, Fabrizio Nepi Presidente della Provincia di Siena, Stefano Liani direttore progettazione e realizzazione lavori di ANAS, Edoardo Bianchi vicepresidente di ANCE.

Il seminario sarà trasmesso in streaming sul sito www.regione.toscana.it/speciali/muoversi-in-toscana.

Saranno inoltre attivati una diretta Facebook e live twitting sui profili social di Muoversintoscana (#MuoversinToscana18).

Il programma potrebbe subire modifiche.

Iscrizioni e aggiornamenti.