Informagiovani Firenze, come funziona in epoca Covid

Sabato 14 ottobre "LinkedIn: perché è importante esserci"

Dal 1 settembre 2020 gli Sportelli Informagiovani, Informadonna e Giovani Associazioni del Comune di Firenze sono aperti al pubblico solo su appuntamento. Nel rispetto delle norme di prevenzione Covid-19:

- È consentito l'accesso a una sola persona alla volta;

- Si richiede gentilmente di misurare la temperatura corporea prima di recarsi allo Sportello;

- È obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata dell'appuntamento;

- Si richiede la massima puntualità.

Informagiovani è un servizio gratuito del Comune di Firenze, dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni. Lo sportello svolge un'attività di informazione e orientamento su tematiche di interesse giovanile e intende dare risposte istituzionali ai bisogni individuali, nell'ottica di una maggiore attenzione alle esigenze del singolo, favorendo così la sua partecipazione alla vita sociale.

Sabato 14 novembre 2020 dalle ore 10.30 lo Sportello Informagiovani del Comune di Firenze propone "LinkedIn: perché è importante esserci", un workshop gratuito sull'identità digitale vista dal network di LinkedIn e su tutte le possibilità di trovare lavoro mettendo in risalto competenze e skills. L'intervento avrà una durata di 3 ore e sarà condotto dalla social media manager Gessica Garbo presso la Sala Wanda Pasquini (ex Sala delle Vetrate) in piazza Madonna della Neve 6.

