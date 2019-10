Infiltrazione d’acqua e umidità dal lastrico solare

A chi compete ripristinare il danno?

Per infiltrazione d’acqua e umidità da lastrico solare all'appartamento sottostante, celate da contro soffittature, a chi compete riparare il danno e il ripristino della contro soffittatura?

se l'infiltrazione proviene da un lastrico ad uso esclusivo applicheremo l'art 1126 con ripartizione delle spese per un terzo a carico di chi usa il lastrico e due terzi a carico di chi sta sotto, questo vale sia per le spese di riparazione che per il ripristino dei danni. Se il lastrico é condominiale il tutto sarà ripartito in base alla tabella generale. Quando dice umidità potrebbe trattarsi di condensa o ponte termico e l'eventuale messa in pristino è a carico del proprietario dell'appartamento interessato. Per la contro-soffittatura, se questa é esistente all'origine, dovrà essere oggetto del ripristino; se effettuata successivamente, a carico di chi l'ha realizzata.

