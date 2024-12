Una tarda mattinata e un pomeriggio da incubo sulla Superstrada Firenze Pisa Livorno. Un camion per un incidente si è intraversato bloccando la circolazione.

Tutto è iniziato attorno alle 11.28 come informa Muoversi in Toscana: per incidente al km 7+300, TRATTO CHIUSO, traffico bloccato e 4 km di coda tra Scandicci e Ginestra Fiorentina direzione mare.

Aggiornamento importante alle14.55: "A breve verrà svuotato il tratto coi veicoli che erano dietro a quello incidentato e gli addetti inizieranno a rimuovere il mezzo pesante coinvolto" .

Alle ore 15.27 per un incidente al km 7+300, tratto chiuso tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina in direzione mare. Si sono formati 4 km di coda tra Firenze Viadotto del Ponte all'Indiano e Lastra a Signa in direzione mare e 1 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa in direzione Firenze.Ripercussioni anche in A1 dove si segnalano code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. Traffico congestionato anche sulla SS67 ToscoRomagnola nei pressi dello svincolo di Lastra a Signa.