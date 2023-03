Firenze, 23-3-2023 - “Io non rischio – Incontro formativo su truffe, azzardo e altri possibili inciampi. Come rimediare?”: è il titolo dell’incontro pubblico (organizzato da Spi Cgil Firenze, Spi Cgil Firenze Lega Q1, Game over e Associazione Progetto Arcobaleno) in programma domani venerdì 24 marzo alle 9:30 presso lo Spazio Alfieri in via dell’Ulivo 8 a Firenze. Si tratta di una iniziativa realizzata nell’ambito del piano di contrasto al gioco d’azzardo della Regione Toscana.

IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI