Giovedì 23 gennaio 2020, alle ore 16, nella Sala Oriana Fallaci (Firenze, via dei Ginori 8), appuntamento con gli scrittori, per 'Pagine della nostra vita', l'appuntamento di 'Sguardo e sogno' in collaborazione con la Città Metropolitana. Intervengono Mario Sodi, Carlo Pannacci, Cristina Martini, Andrea Improta e Francesca Monami. Presenta Massimiliano Bardotti.