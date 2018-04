Incidente, coinvolto un ciclista: semaforo installato da pochi giorni

L'incrocio è ancora una volta quello tra via Bellini e via Maragliano

Nel pomeriggio un nuovo scontro tra una autovettura ed un ciclista che transitava in via Maragliano all'altezza dell'incrocio con via Bellini.



L'incrocio è noto per i numerosi sinistri che vi si sono verificati, ma proprio pochi giorni fa è stato installato il nuovo impianto semaforico lungamente richiesto dai residenti stanchi di assistere ai continui scontri tra automezzi, pedoni e mezzi del trasporto pubblico.



Solo il 7 aprile scorso Maurizio Sguanci presidente del Q1 ringrazia l'assessore Giorgetti e tutta l'amministrazione "per la realizzazione dell'impianto semaforico all'incrocio Bellini Maragliano, come richiesto in assoluto dal Consiglio di Quartiere 1".

L'accaduto a poche ore dal sit-in dei ciclisti che è seguito in piazza Beccaria alla morte del giovane di 30 anni residente a Bagno a Ripoli, deceduto all'alba di mercoledì per l'impatto con un furgonato.