Incidente al Galluzzo: traffico deviato e rallentato

E' avvenuto poco dopo le 9 in via Volterrana poco prima dell'ex ponte Bailey. Problemi per le linee Ataf, soprattutto 11 e 37 e per numerose linee extraurbane direzione Siena, Grosseto, Chianti e zona Montespertoli. Dinamica al vaglio della Polizia municipale

FOTOGRAFIE. Incidente stamani al Galluzzo poco dopo le 9. Coinvolta una Panda grigia, la dinamica è al vaglio della Polizia municipale. Pare non ci siano feriti preoccupanti.

Essendo il sinistro avvenuto in una zona nevralgica del paese, in via Volterrana poco prima dell'ex ponte Bailey, le ripercussioni sulla viabilità sono state notevoli con deviazioni e rallentamenti. Alcuni bus della linea 11 non hanno potuto andare al capolinea delle Gore e diversi 37 (direzione Tavarnuzze) si sono fermati e i passeggeri sono stati fatti scendere.

Problemi naturalmente anche per tutte le linee extraurbane in direzione Siena, Grosseto, Chianti e località che si raggiungono attraverso la Volterrana, da Cerbaia alla zona di Montespertoli.