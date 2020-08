Incendio alla Silo Spa di San Bartolo a Cintoia

Nelle prime ore del mattino di oggi le fiamme hanno avvolto un’azienda che produce oli e acidi grassi per il settore industriale, zootecnico e farmaceutico. FI: "Amministrazione dia informazioni alla popolazione. Nostro impegno per capire cosa sia successo"

Firenze 11 agosto 2020– I Vigili del Fuoco di Firenze e Prato sono intervenuti alle 5.00 di questa mattina a Cintoia per l'incendio di uno stabilimento per la produzione di oli per bio-diesel. Le fiamme hanno causato il crollo della quasi totalità della struttura industriale. Sul posto hanno operato 45 vigili con 12 mezzi, tra cui alcuni aeroportuali in grado di garantire un elevato rifornimento idrico.

“Forza Italia esprime grande preoccupazione per il rogo avvenuto stamani nella fabbrica di mangimi zootecnici in via San Bartolo a Cintoia l'Isolotto. Siamo profondamente sollevati dal fatto che non ci siano vittime, ringraziamo la Polizia Municipale e i vigili del Fuoco per l'intervento che ha permesso di fermare le fiamme. All'amministrazione chiediamo di rassicurare la popolazione perché in molti sono preoccupati dal possibile inquinamento provocato dalle fiamme. Lo testimoniano le svariate richieste che ci sono arrivate fin dalle prime ore della giornata. Da parte nostra interverremo per sollevare l'attenzione su quanto avvenuto, sulle possibili contaminazioni e sugli effetti che potrebbero produrre”. Lo dichiarano Jacopo Cellai, Capogruppo in Comune, Davide Bisconti, Capogruppo Q4, Marco Batocchi, Responsabile Q4, Sabrina Orlandi, membro del coordinamento cittadino di Forza Italia.