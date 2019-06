Incendio all'ex ippodromo, a fuoco cinque auto

I pompieri sono intervenuti nel primo pomeriggio per spegnere le fiamme alle Mulina, dove fino a qualche anno fa correvano i trottatori

Incendio oggi pomeriggio all'ex ippodromo delle Mulina, in fondo alle Cascine dalla parte dell'Aeronautica. Le fiamme, pare partite da un'auto ma sono in corso gli accertamenti, a causa delle sterpaglie e del vento ne hanno coinvolte altre quattro aggredendo anche un edificio un tempo adibito a stalla per i trottatori.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato guai peggiori.